台南蛋黃區永康祥合公園瀰漫惡臭 市府整修盼改善異味
台南永康區祥合公園周遭大樓林立人口密集，是少數住商蛋黃區林木茂密公園，卻經常瀰漫腐臭異味，去年周遭住戶屢向本報投訴。市府水利局今天表示，公園旁明渠段水質問題，市長黃偉哲責成籌編850萬元辦理「祥合公園CF幹線明渠段水質改善工程」，期盼能改善異味並提供優良遊憩場域。
水利局表示，「近期接獲民眾反應當地生態雨水調節池有異味問題」，影響周邊居民生活及前往公園遊憩意願。為提供市民優良休閒場域並解決異味困擾，多次現勘調查，研判異味主要原因為周邊植栽過於茂密，加上近期高溫天氣易致枯枝落葉堆積腐爛，進而影響渠內水流不易流通致積水。另發現上游箱涵段汙水於晴天流速緩慢、滯留，並在降雨時排入明渠，影響渠道內水質。
市長黃偉哲表示，水質改善工程完工後，將有效提升永康區六合里、勝利里一帶居民生活品質，營造更安全、舒適、宜人的祥合公園遊憩空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言