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台南蛋黃區永康祥合公園瀰漫惡臭 市府整修盼改善異味

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
永康區祥合公園內的柴頭港CF幹線明渠段是惡臭來源，市政府正施工改善。圖／水利局提供。
永康區祥合公園內的柴頭港CF幹線明渠段是惡臭來源，市政府正施工改善。圖／水利局提供。

台南永康區祥合公園周遭大樓林立人口密集，是少數住商蛋黃區林木茂密公園，卻經常瀰漫腐臭異味，去年周遭住戶屢向本報投訴。市府水利局今天表示，公園旁明渠段水質問題，市長黃偉哲責成籌編850萬元辦理「祥合公園CF幹線明渠段水質改善工程」，期盼能改善異味並提供優良遊憩場域。

水利局表示，「近期接獲民眾反應當地生態雨水調節池有異味問題」，影響周邊居民生活及前往公園遊憩意願。為提供市民優良休閒場域並解決異味困擾，多次現勘調查，研判異味主要原因為周邊植栽過於茂密，加上近期高溫天氣易致枯枝落葉堆積腐爛，進而影響渠內水流不易流通致積水。另發現上游箱涵段汙水於晴天流速緩慢、滯留，並在降雨時排入明渠，影響渠道內水質。

市長黃偉哲表示，水質改善工程完工後，將有效提升永康區六合里、勝利里一帶居民生活品質，營造更安全、舒適、宜人的祥合公園遊憩空間。

工地設置施工圍籬。圖／水利局提供。
工地設置施工圍籬。圖／水利局提供。
現場空照圖。圖／水利局提供。
現場空照圖。圖／水利局提供。

黃偉哲 水質 水利局 台南

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