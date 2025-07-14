台南、嘉義近9千戶 昨晚仍沒電

丹娜絲颱風吹倒全台近2500支電線桿，台南、嘉義至昨晚還有近9千戶沒電，台南七股、北門等沿海地區仍有許多村落災後重建之路迢迢，災民昨嘲諷，災後的台南市政府就是「慢慢來，又來得慢。」副總統蕭美琴昨到嘉義時勘災，則是要青年利用暑假回故鄉協助親人整理家園。

台南市長黃偉哲日前陪同賴清德總統視察災區時，才遭災民嗆聲，受災戶昨看到黃偉哲再度來會勘，原本想陳情吐心聲，孰料疑似遭立委樁腳阻擋，讓受災戶感到相當委屈，嘲諷看不到市府的作為，災區現在許多物資都是外界的力量、民間善心人士自發性募集。

連日停電讓許多七股許多民宅只能靠點蠟燭度日，前晚一處民宅起火，傳出濃煙，消防人員趕抵搶救，火勢撲滅後，卻發現屋內88歲吳姓婦人明顯死亡。與吳婦同住的兒子說，颱風後都沒電，有點蠟燭，屋內又熱，前晚發現失火後提水想撲滅，又被紗網受阻，原想衝進去把母親背出來，先去找里長求助，但火勢迅速蔓延；至於為何造成失火，他認為恐是點蠟燭引起。

台電調度各地工程人員、外包廠商等投入修復，剩台南與嘉縣還有停電情況，截至昨晚9時，尚未復電總計降至1萬戶內，台南4555戶、嘉縣3586戶。

有民眾拍下照片，台電工程人員為搶救倒在排水溝的電線桿，泡在水中作業，被網友發現泡在水中的是她丈夫，被派去嘉義維修電桿和線路，已1周沒有回家，「希望他能早日回家休息」。

蕭美琴勘災時則以她過去在美國就讀高中時期曾參加「habitat for humanity」志工活動為例，周末時去協助較為辛苦的家庭油漆及重建家園，現在正值學生暑假期間，她鼓勵台灣各地青年回到故鄉，協助長輩或親人整理家園，政府也會持續提供協助，並與地方政府共同合作，盡速恢復民眾原有的生活。

嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森宣布捐助嘉縣、市府各500萬元，一起協助受災民眾早日重建家園，市長黃敏惠、縣長翁章梁都出席捐贈儀式，兩人都致謝奉獻。

蕭美琴也見證九華山地藏庵善舉，她說，丹娜絲對嘉南地區造成嚴重影響，包含海線及山線的電線受到嚴重損害，這也提醒大家平時要做好更萬全的準備提高韌性，尤其台灣地震、天災和氣候變遷等挑戰不斷，平時做好準備，災難發生時也能有多一層保護。