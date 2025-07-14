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颱風災後第 7天 有民宅沒水電沒網路 彷彿原始人生活

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
周姓受災戶住家屋頂直接被颱風吹走，讓她無奈說，民宅真的直接變「透天」。記者萬于甄／攝影
周姓受災戶住家屋頂直接被颱風吹走，讓她無奈說，民宅真的直接變「透天」。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風災後昨邁入第7天，台南、嘉縣沿海有民宅迄今無電可用，「彷彿回到原始人的生活」，還一度遭酸民質疑災情真實性，直到空拍慘況曝光，才陸續湧入善心資源。受重創的七股區里長說，許多屋頂被掀翻，現在仍缺帆布、及搭帆布的工人。

台南市政府統計，目前仍需帆布約600片，除了市府緊急採購，陸續也有民間捐贈，且由於蓋帆布需要專業，市府刻正進行人力需求統計，同時調動志工、替代役、義消、警消等人力協助，此外也向外縣市尋求協助。

受重創的七股西寮里村落仍滿目瘡痍，由於停水停電多天，颱風遠離後還下雨幾天，多數里民無法整理家園，白天仰賴物資、食物飽腹，晚上早早就睡。

另一名七股西寮里居民說，這幾天村落沒水沒電沒網路，大家只能一大早到村落整理，晚上再回到市區，把訊息發送出去，當初將災情通報、轉發到網路上時，還遭到不少網友質疑，只好請空拍業者記錄慘況，才成功曝光給社會大眾。

這名居民說，南市府直到災後第4天，副市長葉澤山前來，走了一圈才真的認知到西寮里災情嚴重，目前物資都相當足夠，最需要的幫助是清運，後續還需要環境消毒，「現在大家看到景象，都是居民自行努力結果，前幾天來看真的會讓人流目屎。」

七股區頂山里迄今也有許多住戶屋頂仍受損嚴重，頂山里長陳博靜說，村落食物、物資還算足夠，比較缺的是帆布，以及搭建帆布的工人，村莊內也是高齡人口居多，若要長者自行爬上爬下修繕，真的讓人不放心。

另有停電5、6天學甲區受災戶直呼「彷彿回到原始人生活」，又求助無門，晚上都只能點蠟燭度過，且手電筒都被搶光，即便有手電筒，很多也需要充電，撐個1、2天就沒電了。

網路 水電 嘉義 台南

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