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嘉義停電第7天最亮的燈 孩子探班父親疲勞全消

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
郭枝茂每天早出晚歸已連續7天未曾與年幼的孩子見上一面，孩子在媽媽的陪伴下騎機車到六腳鄉探班，父子短暫重逢成了當天最動人的畫面。圖／台電嘉義區處提供
郭枝茂每天早出晚歸已連續7天未曾與年幼的孩子見上一面，孩子在媽媽的陪伴下騎機車到六腳鄉探班，父子短暫重逢成了當天最動人的畫面。圖／台電嘉義區處提供

丹娜絲颱風帶來的狂風豪雨，從嘉義布袋登陸後肆虐而過，重創嘉義地區電力系統，台電嘉義區處展開與時間賽跑的復電工程；嘉義區處線路課副班長郭枝茂投入工作早出晚歸已7天沒有和兒子見上一面，2名兒子在媽媽的陪同下騎機車追到六腳鄉探望父親，郭枝茂見到兒子那一刻卸下疲憊露出笑容，周邊籠罩在幸福的光輝中。

台電嘉義區處表示，搶修不只是電力的工程，更是一場對家庭與責任的考驗。線路課副班長郭枝茂，自風災發生以來，每天凌晨出門、深夜返家，連續7天未曾與年幼的孩子見上一面。孩子因想念爸爸，在媽媽的陪伴下，騎著機車一路追到六腳鄉的搶修現場，父子短暫的重逢成了當天最動人的畫面，烈日下的鋼鐵英雄也在那一刻卸下了疲憊，只為孩子露出笑容。這不是一場安排好的團聚，而是一場支撐台電人員撐過漫長黑夜的溫柔力量。

截至今天晚間10時，嘉義地區復電率已突破98.6%，剩餘3586戶待修。台電嘉義區處全力釋出山區和平地的工作班，分進合擊，集中攻堅受災最嚴重的沿海地區。

台電嘉義區處表示，雖然多數地區已逐步復電，但復電絕非終點。仍有部分地區因電桿倒斷嚴重，至今尚未恢復供電，搶修團隊將持續輪班，秉持「不復電、不停手」的信念，全力守住每一戶人家的燈火。

嘉義區處提醒民眾，在恢復供電後應立即檢查家中電器與配電設施，尤其潮濕、受損或久未使用的設備，建議由專業水電技師檢查，確保用電安全無虞。

丹娜絲颱風後肆虐而過，重創嘉義地區電力系統，台電嘉義區處展開與時間賽跑的復電工程。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風後肆虐而過，重創嘉義地區電力系統，台電嘉義區處展開與時間賽跑的復電工程。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風肆虐而過，重創嘉義地區電力系統，台電嘉義區處展開與時間賽跑的復電工程。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風肆虐而過，重創嘉義地區電力系統，台電嘉義區處展開與時間賽跑的復電工程。圖／台電嘉義區處提供
郭枝茂每天早出晚歸已連續7天未曾與年幼的孩子見上一面，孩子在媽媽的陪伴下騎機車到六腳鄉探班，父子短暫的重逢成了當天最動人的畫面。圖／台電嘉義區處提供
郭枝茂每天早出晚歸已連續7天未曾與年幼的孩子見上一面，孩子在媽媽的陪伴下騎機車到六腳鄉探班，父子短暫的重逢成了當天最動人的畫面。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風從嘉義布袋登陸後肆虐而過，重創嘉義地區電力系統，台電嘉義區處展開與時間賽跑的復電工程。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風從嘉義布袋登陸後肆虐而過，重創嘉義地區電力系統，台電嘉義區處展開與時間賽跑的復電工程。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風肆虐而過，重創嘉義地區電力系統，台電嘉義區處展開與時間賽跑的復電工程。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風肆虐而過，重創嘉義地區電力系統，台電嘉義區處展開與時間賽跑的復電工程。圖／台電嘉義區處提供

丹娜絲颱風

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