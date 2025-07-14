星期評論／未正視人民需求 信賴根基恐動搖

台南七股居民期盼協助長輩清運丹娜絲颱風損害的家具等，賴清德總統回應社區要訓練合作解決、國軍依規定不能進民宅等語，連陪同勘災立委林俊憲、陳亭妃還在臉書照片花心思「互相消失」，受災戶感受不到需求獲正視，「信賴」根基如何不動搖？

丹娜絲颱風特殊的西部沿海北上路徑，嘉、南災情可說少見地損害慘重，沿海地區不僅停電復原慢，許多人遮風避雨的住家，屋頂遭掀翻、雨水直接灌入，回歸正常生活寸步難行。

賴清德8日、11日都回本命區勘災，11日於七股區西寮里時，居民求助說在地長輩多，沒能力把家裡壞掉的家具等廢棄物搬出來，可不可以請求國軍協助？賴清德回應國軍最重要任務是保護國家，社區要發揮力量，「不然每件事都要國軍，真的國軍沒空的時候，要是真的那天發生時，大家要怎麼辦？」另外救災也是國軍任務之一，國軍不能進入私人財產。

受災戶欲傳達心聲，絕非指定的是「國軍」，而是能夠協助長輩趕緊清理家園、盡快讓生活回到正軌的一臂之力，賴總統回答卻聚焦於社區要合作、國軍的規定不能侵害私人財產，也難怪網路上輿論炸鍋。

另一個恐怕令受災戶無奈的是，賴清德8日於台南勘災，同一張北門區里長訴說災情的畫面，立委林俊憲貼出照片，竟是里長手舉起來恰巧遮住立委陳亭妃的臉，至於陳亭妃臉書，則技巧性沒把林俊憲攝入，勘災似乎不脫離選舉考量。

單一地方政府的財政與人力有限，丹娜絲颱風後高雄市長陳其邁派遣工務、環保、消防、社會等多個局處相關人力，支援災後路樹清理及環境復原，凸顯有餘裕都市能有所貢獻，中央更應居中協調、有效整合全國資源，否則總統4天兩度率隊站到災民面前，也回應不了人民最需要的那一塊。