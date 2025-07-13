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府城熱血棒壘球趣味賽登場 要讓學子遠離菸賭毒詐、兒少性犯罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市暑期保護青少年青春專案今天在大魯閣棒壘球打擊場仁德館熱鬧登場，讓學子遠離菸、毒、賭、詐騙、組織與兒少性等犯罪。記者袁志豪／翻攝
台南市暑期保護青少年青春專案今天在大魯閣棒壘球打擊場仁德館熱鬧登場，讓學子遠離菸、毒、賭、詐騙、組織與兒少性等犯罪。記者袁志豪／翻攝

台南市暑期保護青少年青春專案今天在大魯閣棒壘球打擊場仁德館熱鬧登場，藉由擴大舉辦多項休閒活動，讓青少年揮灑青春，營造適合青少年安全成長的環境，並宣示市府結合網絡單位淨化少年成長環境的決心，讓學子遠離菸、毒、賭、詐騙、組織與兒少性等犯罪。

今天台南市副秘書長殷世熙與警察局長林國清主持「瞄準青春，一擊開轟-棒壘球趣味得分賽」開幕儀式，率領警察局單位主管啟動焦點儀式，議員陳皇宇等民代也出席，代表台南市全力打擊危害學子、青少年身心的違法因子，讓青少年保持正向、積極的人生。

台南市警局去年首次舉辦室內棒壘球趣味賽，今年延續辦理，遊戲內容設計包含有「壘球-打擊王」、「精靈-推盤王」及「投籃機-灌籃高手」等三大關卡，今年更加入最新的HitTrax AR實境棒球模擬機，是從美國引進的棒壘球打擊模擬系統。

參加活動的少年們感受在美國大聯盟球場打球的氣氛，同時體驗打擊的樂趣與刺激的比賽氛圍，府城熱血棒壘球趣味賽現場戰況激烈、熱血沸騰，也讓學子遠離菸、毒、賭博、詐騙、組織與兒少性等犯罪。

活動會場旁設有犯罪預防宣導專區，由少年隊、婦幼隊、交通大隊、犯罪預防科及政風室等單位，針對防制少年涉「毒、賭、詐」及「兒少性私密影像犯罪」等主軸進行宣導，讓青年朋友在活動之餘，也能充實自身法律概念。

殷世熙表示，台南市秉持著關懷青少年的核心理念，竭力防制各類不法情事，暑假期間更擴大舉辦多項休閒活動，藉由各類活動讓青少年可以恣意揮灑青春，期望市民朋友們能與政府機關攜手合作，共同營造一個適合青少年安全成長的環境。

台南市暑期保護青少年青春專案今天在大魯閣棒壘球打擊場仁德館熱鬧登場，讓學子遠離菸、毒、賭、詐騙、組織與兒少性等犯罪。記者袁志豪／翻攝
台南市暑期保護青少年青春專案今天在大魯閣棒壘球打擊場仁德館熱鬧登場，讓學子遠離菸、毒、賭、詐騙、組織與兒少性等犯罪。記者袁志豪／翻攝
台南市暑期保護青少年青春專案今天在大魯閣棒壘球打擊場仁德館熱鬧登場，讓學子遠離菸、毒、賭、詐騙、組織與兒少性等犯罪。記者袁志豪／翻攝
台南市暑期保護青少年青春專案今天在大魯閣棒壘球打擊場仁德館熱鬧登場，讓學子遠離菸、毒、賭、詐騙、組織與兒少性等犯罪。記者袁志豪／翻攝
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青春 賭博 詐騙 台南

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