雲林本產咖啡豆評鑑成績出爐 這兩家莊園特等獎獲高評價

2025國產咖啡豆評鑑成績今天出爐，並由來自全國上百名買家齊聚競標，其中2支特等獎咖啡生豆，分別由松芝園和嵩岳奪得，一番激烈競標後，被地主的劍湖山集團及北部建商以每公斤2.5萬元及2.2萬元天價得標，引來全場歡呼尖叫，再度展現古坑「咖啡原鄉」風華。

古坑農會總幹事袁志謙指出，農會辦理雲林咖啡豆評鑑已超過20年，今年55件參加評鑑，為展現古坑咖啡生豆的優質與多樣化，今年分為「水洗」及「其他處理」兩個組別，評鑑後2個特等獎公開拍賣，其餘6個頭等獎、10個金質獎則媒合標售。

評鑑會吸引全國上百名咖啡達人和買家參與，評審團一番評比後成績出爐，今年水洗豆由松芝園以90.375分奪得特等獎、「其他處理」則由嵩岳咖啡莊園郭亮志以90.875奪下，榮登今年「冠軍豆」寶座。

隨後，2項特等獎各提供10公斤，由雲林縣副縣長謝淑亞擔任拍賣官，現場公開標售，全場喊價，從1萬起跳，喊價競標激烈，最後水洗豆由來自台北建商代表許欄香女士以2.2萬元得標；「其他組」則由地主隊的劍湖山世界協理高銘鑕以每公斤2.5萬元得標。

高銘鑕說，丹娜絲颱風重創農業，期待以高價標得咖啡豆，一方面為農民加油打氣，一方面也將結合園區咖啡品牌，讓劍湖山遊客有機會品嘗到全國最好的特等咖啡。許欄香則說，參與古坑咖啡生豆競標多年，發現年年都在精進。

主審劉千如表示，評審團親自品嘗50多家參賽咖啡豆，認為今年品質比往年更進步，咖啡豆品種各有不同風味，烘培處理技巧才能展現出特性，拿到好成績，今年特等獎均達90分以上，不論咖啡香氣豐富、水果調性及甜感餘韻都獲很高評價。