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雲林萬寶龍新生兒獎勵估提早達標 後面續發？張麗善這麼說
少子化嚴重，雲林縣113年龍年起推出萬寶龍獎勵生育計畫，預計兩年催生1萬名新生兒，成效極佳，第9千名新生兒今年6月在麥寮出生，今天滿月雲林縣長張麗善前往祝賀，到目前總出生人數已達9300人，預計可提前破萬達標，縣府說，計畫施行到今年底，即便超過萬人仍可獲領補助。
雲林縣少子化嚴重，到112年新生兒降至最低點，雲林縣府為獎勵生育，113年龍年及114年小龍年祭出「雲林萬寶龍兩年六億催生增產」計畫，預計兩年催生萬人，只要生產前父或母一方設籍雲林滿8個月，除政府補助，還可享有「333」的3大好禮。
張麗善說，計畫一推行成效不錯，第1年就超前在113年10月提早達到5000名新生兒的目標，第9000名新生兒也於上月間誕生在麥寮鄉的麥豐村，是一名可愛的小美女寶寶，今天適逢滿月特偕同議員和村長前往祝福，並致贈金鎖片、雞精禮盒、寶寶服裝及品格教育套書。
社會處長林文志指出，萬寶龍計畫到7月已催生達9300多位新生兒，以這兩年新生兒的成長速度來算，預估在今年9月就可望破萬人，提前達到2年增生1萬人的目標。由於該計畫實施到今年底才結束，為因應人數達到萬人之後，新生兒仍持續增加，社會處已完成追加預算，即便總人數達到萬人，到年底前出生的新生兒仍可享受同樣福利和獎勵。
該計畫3大好禮如下：生育津貼加碼，前3胎提升補助至3萬元，第4胎起每胎更提高補助至10萬元。此外龍年報喜專案，大小龍年生產再加碼3萬元。只要在2024、2025年生產，除原有津貼3萬元，另再加碼3萬元，也就是前3胎即可獲生育補助6萬元、第4胎起可補助13萬元。另因應晚婚晚孕，女性25至40歲凍卵補助提升至3萬元。此外每位新生兒可獲3大包尿布。
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