竹筍芒果收成期有移工趁下班順手牽羊 老農竟不敢出聲…

台南市有許多在郊區工作的外國勞工，假日甚至下班就四處找尋「可以採收的植物」，有時三五成群騎著電動機車，路過私人果園農場就順便採收，許多老農民看到順手牽羊，也不敢制止，引發民怨。

讀者反映，三不五時就看到外國人順手牽羊，農民損失不大時多嫌報案麻煩，有些果園在郊外農民也怕招惹年輕力壯的外籍移工；即使剛好發現當面告誡、樹立警告牌都沒什麼用，呼籲政府引進外籍人力時務必加強宣導，減少民怨。

歸仁、關廟、永康等地都有民眾目睹發生，有人認為很多外國來工作的人不了解台灣的狀況，可能也有一些本來習慣就不好，希望在引進來台的時候應該要事先多加強教育。

讀者表示，像現在竹筍、芒果收成期，就常常看到有外籍人士騎車原本車上沒有任何物品，回程就裝了一袋子竹筍、水果，甚至連行道樹上的果實也不放過，不久龍眼也要收成這些都經常被順手牽羊。