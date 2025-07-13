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台南七股風災嚴重 教會號召傳教士志工連日災區服務

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
無論年齡、國籍背景大家一起服務。圖／張定宗提供
無論年齡、國籍背景大家一起服務。圖／張定宗提供

丹納絲颱風重創台南沿海地區、多處嚴重受損。耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會號召會友志工，昨今兩天各近50人前往災情嚴重的七股區頂山里、中寮里賑災關懷援助、提供受災戶精神慰藉。

支聯會會長蔡榮欽帶隊與15傳教士、30多教會成員一連兩天頂著酷暑深入災區，協助居民清理家園與屋舍周邊環境。志工為屋頂受損嚴重的住戶加蓋帆布，避免風雨再次造成損害。

蔡榮欽表示，這些成員除青少年學生、家庭主婦、退休長者，還有企業業務代表、公司職員、秘書、工程師、醫師、小企業老闆等各行各業。傳教士大部分為外國人，包括一對年過65歲的美國猶他州傳教士夫婦。

他說，許多青少年首次參與這樣的賑災服務，實地行動中體會到「以愛行動」的信仰精神。耶穌基督教導我們要「彼此相愛，像我愛你們一樣」。看到別人的困難，就像看到自己的困難，正如俗話說的「人溺己溺」，這些家庭需要的不只是物資，更需要有人願意與他們同行。

蔡榮欽表示，耶穌基督後期聖徒教會長期致力人道關懷與社區服務，強調「信心不但要說，更要行」。這次災後溫暖行動不僅清除泥濘與髒亂，更為災區注入希望力量。受災戶與地方父老對教會協助表達深切感謝，年長的老奶奶更是感動地不斷說謝謝。

無論年齡、國籍背景大家一起服務。圖／張定宗提供
無論年齡、國籍背景大家一起服務。圖／張定宗提供
廟前掃地無論年齡、國籍背景大家一起服務。圖／張定宗提供
廟前掃地無論年齡、國籍背景大家一起服務。圖／張定宗提供
廟前掃地無論年齡、國籍背景大家一起服務。圖／張定宗提供
廟前掃地無論年齡、國籍背景大家一起服務。圖／張定宗提供
志工合力搬運物資上屋頂，協助受災住戶加蓋帆布防風防雨。圖／張定宗提供
志工合力搬運物資上屋頂，協助受災住戶加蓋帆布防風防雨。圖／張定宗提供
教會志工頂著烈日協助居民搬運受損家具。圖／張定宗提供
教會志工頂著烈日協助居民搬運受損家具。圖／張定宗提供
志工合力搬運物資上屋頂，協助受災住戶加蓋帆布防風防雨。圖／張定宗提供
志工合力搬運物資上屋頂，協助受災住戶加蓋帆布防風防雨。圖／張定宗提供
無論年齡、國籍背景大家一起服務。圖／張定宗提供
無論年齡、國籍背景大家一起服務。圖／張定宗提供

耶穌 台南

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