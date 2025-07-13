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黃偉哲七股西寮勘災 受災戶陳情竟遭阻「連問問題的資格都沒有嗎」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
周姓受災戶住家屋頂直接被颱風吹走，讓她無奈說，民宅真的直接變「透天」。記者萬于甄／攝影
周姓受災戶住家屋頂直接被颱風吹走，讓她無奈說，民宅真的直接變「透天」。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風重創台南，迄今已過1個禮拜，台南七股、北門等沿海地區仍有許多村落災後重建之路迢迢，總統賴清德上周五才到七股西寮里會勘，市長黃偉哲今早也再度會勘，受災戶看到市長來臨原想陳情吐心聲，孰料疑似遭立委助理阻擋，讓受災戶感到相當委屈。

周姓受災戶說，七股西寮里在颱風過後，幾乎就像里長說的「簡直被滅庄」，而災後的台南市政府就是「慢慢來，又來得慢！」，總統賴清德勘災完，市長黃偉哲今天才來，但後續的作為呢？現在許多物資都是外界的力量、民間善心人士自發性募集，真的是「鄉民的正義！」。

她坦言，區公所雖然也有加緊腳步，市府或許也有做事，但做了什麼，「真的是還沒感受到」，然而，黃偉哲今早到西寮里勘災，一度還問受災戶，總統勘災後不是有復電嗎？，讓人無奈回，「總統走了，電就沒了啊！」。

周姓受災戶也說，市長到村落里勘災，不是就是要聽受災戶的心聲，但卻有一位疑似立委助理的女性，直接阻擋不讓居民說話，難道「我們受災戶連問問題的資格都沒有嗎？」，市府人員雖沒有不禮貌，但承諾的事情是否能做到，才是居民擔憂的事情。

另外，有受災戶無奈說，「真的很痛心！」，當初將災情通報、轉發到網路上時，還遭受到不少網友質疑，甚至認為居民是在騙人，後來經由民間空拍才真的把資訊傳遞出去，台南市政府直到第4天，才由副市長葉澤山前來，他自己走了一圈才真的認知到西寮里災情嚴重。

受災戶說，面對各界的關心及捐助大家都很感謝，「西寮人很團結，西寮人更不是乞丐，我們只是遇到問題，需要共同來突破！」，目前物資都相當足夠，最需要的幫助是清運，後續還需要再消毒，現在大家看到的景象，都是居民自行努力的結果，前幾天來看到的場景，「真的會讓人流目屎！」。

七股西寮里原是相當純樸的小漁村，村落內人口數雖不多，且多數是高齡長者，但不少出門在外的遊子三不五時都會返鄉關心，這次，西寮里不僅受颱風丹娜絲強風吹襲，村落更因海水倒灌受損嚴重，迄今仍許多居民還在收拾善後。

另外，鄰村七股頂山里迄今也有許多住戶屋頂仍受損嚴重，頂山里長陳博靜說，目前村落內食物物資還算足夠，比較缺的是帆布，以及搭建帆布的工人，村莊內也是高齡人口居多，若要長者自行爬上爬下修繕，真的讓人不放心。

台南七股西寮里此次受颱風丹娜絲強襲，災情慘重，村落內迄今仍有許多住戶尚在整理善後。記者萬于甄／攝影
台南七股西寮里此次受颱風丹娜絲強襲，災情慘重，村落內迄今仍有許多住戶尚在整理善後。記者萬于甄／攝影
台南七股西寮里不僅受颱風丹娜絲強風吹襲，村落更因海水倒灌受損嚴重，許多居民劫後餘生，坦言「真的是差點被滅村」。記者萬于甄／攝影
台南七股西寮里不僅受颱風丹娜絲強風吹襲，村落更因海水倒灌受損嚴重，許多居民劫後餘生，坦言「真的是差點被滅村」。記者萬于甄／攝影
國軍今也在七股西寮里協助受災戶清運受損的傢俱。記者萬于甄／攝影
國軍今也在七股西寮里協助受災戶清運受損的傢俱。記者萬于甄／攝影
台南七股西寮里受災嚴重，近期也有許多善心人士捐助吹風機、床墊等各項物資，希望幫助受災戶應急，並早日恢復正常生活。記者萬于甄／攝影
台南七股西寮里受災嚴重，近期也有許多善心人士捐助吹風機、床墊等各項物資，希望幫助受災戶應急，並早日恢復正常生活。記者萬于甄／攝影
台南七股西寮里此次受颱風丹娜絲強襲，災情慘重，村落內迄今仍有許多住戶尚在整理善後。記者萬于甄／攝影
台南七股西寮里此次受颱風丹娜絲強襲，災情慘重，村落內迄今仍有許多住戶尚在整理善後。記者萬于甄／攝影

台南 受災戶 丹娜絲颱風

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