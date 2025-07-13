副總統蕭美琴嘉市地藏庵捐血 地藏庵捐助嘉義縣市各500萬重建

中颱丹娜絲從嘉義登陸，造成農損、水電中斷等災情，九華山地藏庵董事長黃俊森宣布捐助兩縣市政府各500萬元協助災後復原。副總統蕭美琴出席捐贈儀式，也挽袖號召捐血。

捐贈儀式上午9時30分在地藏庵舉行，副總統蕭美琴、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、立委王美惠、嘉義市議長陳姿妏等中央與地方政要出席，現場號召民眾捐血做公益，共同為災後復原注入希望與溫暖。

蕭美琴說，去年時曾承諾要參與地藏庵捐血活動，捐血是種福氣，表示自己健康、有能力幫助別人。這次丹娜絲颱風造成地方災情，尤其有許多電線受到損害，提醒大家平時要做好韌性工作，台灣要面對地震、颱風災害還有氣候變遷挑戰，平常做更好的準備、更多韌性工作，才能在災難發生時，對自己多一層保護。

蕭美琴表示，台電人員可說是24小時即使三更半夜也在搶修，冒著生命危險只為了讓百姓早日恢復電力，希望社會多些相互鼓勵、包容，讓災情回復更為順利。在台灣需要重建時，有錢出錢有力出力，地藏庵發揮公益捐出1千萬協助嘉義縣市政府災後重建令感佩。她也鼓勵青年返鄉投入家園重建工作。

黃俊森說，地藏庵秉持地藏王菩薩之慈悲，讓受災民眾感受社會溫暖，希望能拋磚引玉，獻出一份心力，一起協助受災民眾早日重建家園。

黃敏惠表示，地藏庵捐贈500萬元作為救災專款，不僅展現宗教團體的社會責任，也給了市府與市民莫大的支持與鼓勵。各縣市首長也主動來電關心，表達願意持續支援嘉義災後重建，這份情誼令人感動。

翁章梁表示，嘉義縣災情嚴重，電桿倒1400多支，有超過20萬戶停電、至今仍有5千多戶沒電，未來恢復街景市容及協助重建家園經費龐大，國軍、台電、自來水、無名英雄志工、民間力量，紛紛投入救災及復建，這份無私的奉獻正是社會最寶貴的力量。

翁章梁說，這次風災台電人員尤其辛苦，大家都看在眼裡，災情期間很多縣市都主動打電話過來關心，「有需要隨時幫忙」，大家不分黨派，「足甘心」，這也是台灣的進步。