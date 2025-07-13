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11名美髮設計師上山為弱勢義剪 原來是髮型公司連10年善行

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議員鄭佳欣與米蘭髮型10年來持續為弱勢民眾義剪。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣與米蘭髮型10年來持續為弱勢民眾義剪。記者周宗禎／攝影

台南市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型總裁許漢宗認識多年，參選議員前就商請到社區為弱勢民眾義剪，至今10年不間斷已經舉辦23場，今天又在台南最南端歸仁武當山上帝廟不間斷已經舉辦今天在台南最南端歸仁武當山上帝廟義剪。

今天第十屆活動米蘭號召台南、高雄分店公休志願幫忙的髮型設計師11人，一早就到武當山上帝廟準備，雖是義剪卻不馬虎，陸續到場百餘民眾從上午9點一路剪到中午12點才結束。歸仁警分局得知派員警到場宣導交通安全。

鄭佳欣說，這項「幸福修剪所」公益活動近年多在山西宮、仁壽宮、保西代天府等廟宇舉辦。優先服務獨居長輩、弱勢族群、無固定收入者，現場更準備了三款童年記憶：修安扁擔豆花、四海豆漿煎包、彈珠汽水，為他們「送上溫暖，也送上愛」。

鄭佳欣感謝立法委員林俊憲服務處、武東里長劉延欽大力支持，許漢宗總裁率領米蘭志工犧牲假日義剪。許漢宗說，行有餘力很樂於號召志工為弱勢服務，近年也號召設計師響應參與市議員呂維胤、蔡麗青的公益活動。

台南市議員鄭佳欣與米蘭髮型10年來持續為弱勢民眾義剪。圖／鄭佳欣提供
台南市議員鄭佳欣與米蘭髮型10年來持續為弱勢民眾義剪。圖／鄭佳欣提供
台南市議員鄭佳欣與米蘭髮型10年來持續為弱勢民眾義剪。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣與米蘭髮型10年來持續為弱勢民眾義剪。記者周宗禎／攝影

設計師 台南 公益活動

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