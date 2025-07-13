台南剩6409戶停電 新營區處「全里無電」狀況解除

颱風丹娜絲造成台南逾30萬戶曾停電，經搶修多日，至今天中午12時剩約6409戶停電；台電新營區營業處統計，轄區內「全里無電」狀況全面解除，零星事故用戶持續巡查搶修中。

依台電官網發布統計數字，颱風丹娜絲造成台南超過30萬4688戶曾停電，至中午12時為止尚有約6409戶停電。

轄內數個行政區遭受嚴重災情的台電新營區營業處上午發布新聞稿表示，轄內各行政區累計曾停電戶數達19萬3145戶，至上午11時整體復電率已達97.4%，「全里無電」情況已全面解除，尚有約4950戶待復電，以各里零星事故及民生用戶為主，搶修工作仍由輕裝工班持續巡查修復中。

台電新營區處指出，北門區與學甲區因電力設備受損嚴重、線路結構複雜，復電工作困難度高，台電公司董事長曾文生昨天親赴學甲區頭港高幹與學營高幹工地慰問搶修團隊，並特別叮囑務必優先確保工作安全，全力推進復電作業。

台電新營區處指出，目前搶修工作已進入「最後一哩路」，雖看似接近終點，但因剩餘停電戶分散各鄉間阡陌裡，須逐戶清查，並仰賴在地里長通報與帶路，才能加速恢復，將持續努力，直到每一盞燈重新點亮為止。

台電並提醒民眾，如所處地區已公告復電，卻仍有個別或少數戶未來電情況，可能為位於巷弄、沿海或山區等線路末端零星用戶，可透過「台灣電力APP」報修，或撥打24小時客服專線「1911」通報，搶修人員將儘速前往處理。