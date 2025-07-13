快訊

溫網／挑戰大滿貫「十全十美」 謝淑薇爭冠對決前搭檔

00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

原來切西瓜方式都錯了？名廚教你2分鐘快速切法而且不沾手

「台中隊」挺進嘉義災區搶災 中市建設局延長支援至16日

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市建設局組成「救災台中隊」南下支援，挺進嘉義災區全力搶災。圖／台中市府提供
台中市建設局組成「救災台中隊」南下支援，挺進嘉義災區全力搶災。圖／台中市府提供

丹娜絲颱風襲台，嘉義市出現嚴重災情。台中市長盧秀燕指示建設局火速組成「救災台中隊」南下支援。短短數日內，台中隊已完成嘉義世賢路、友愛路等主要幹道的清理及樹木修復，獲嘉義市府高度肯定，並請求持續支援。台中市建設局長陳大田考量現場需求，決定將原訂支援任務延長至7月16日，全力協助嘉義市儘速恢復市容。

建設局指出，「救災台中隊」短短數日已完成世賢路一段（忠孝路至文化路口、自由路至北港路口）及友愛路（文化路至自由路口），並持續處理忠孝路（世賢路至林森西路口）等主要路段的災後清理與樹木修復，獲嘉義市府高度肯定與感謝。

嘉義市府處長呂獎慧特別致電感謝台中市府，並表示嘉義市急待清理頃倒樹木及雜物，商請台中隊持續支援。建設局長陳大田召集協調，考量現場需求，決定將原訂7月13日結束的支援任務，延長至7月16日。

此次救災台中隊共動員山貓7台、吊卡車5台、抓斗車5台、傾斜式卡車9台、挖土機1台、鏈鋸31台及救災人力50名，分工合作進行路樹清理、倒伏物移除及環境復原等工作，爭取最短時間內協助嘉義市完成災後重建。

陳大田表示，極端氣候帶來的災害挑戰愈趨嚴峻，台中市府除落實自身城市防災外，更秉持跨域合作、互助互援的精神，以「台中隊」行動力協助兄弟城市度過難關。

台中市建設局組成「救災台中隊」南下支援，挺進嘉義災區全力搶災。圖／台中市府提供
台中市建設局組成「救災台中隊」南下支援，挺進嘉義災區全力搶災。圖／台中市府提供

嘉義 丹娜絲颱風

延伸閱讀

台中國際會展中心開箱 7/15起裝修拚11月下旬試營運

丹娜絲無限壓力測試 台中會展中心頂1600公噸雨水通過點交

台中大肚人行天橋遭撞 主梁破損、單側位移 市府追肇事車輛求償

中市綠民代質疑水溝「有蓋無溝」？ 市府：溝裡模板還未拆

相關新聞

台電員工搶修復電 見丈夫泡水搶修照 妻心疼：已7天沒回家

丹娜絲颱風肆虐南台灣，強勁風勢橫掃嘉義地區吹折電桿上千支，造成嘉義縣市近24萬停電，連日以來台電搶修下，已恢復超過98%...

丹娜絲颱風侵襲布袋猶如炸彈炸過 停電逾168小時尚未完全復電

丹娜絲颱風來襲，除了重創台南，嘉義縣也飽受摧殘，老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，...

副總統蕭美琴嘉市地藏庵捐血 地藏庵捐助嘉義縣市各500萬重建

中颱丹娜絲從嘉義登陸，造成農損、水電中斷等災情，九華山地藏庵董事長黃俊森宣布捐助兩縣市政府各500萬元協助災後復原。副總...

11名美髮設計師上山為弱勢義剪 原來是髮型公司連10年善行

台南市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型總裁許漢宗認識多年，參選議員前就商請到社區為弱勢民眾義剪，至今10年不間斷已經舉辦23場，...

「台中隊」挺進嘉義災區搶災 中市建設局延長支援至16日

丹娜絲颱風襲台，嘉義市出現嚴重災情。台中市長盧秀燕指示建設局火速組成「救災台中隊」南下支援。短短數日內，台中隊已完成嘉義...

颱風過後雲林促銷漁產 全國漁會籲：行動助漁鄉復建

丹娜絲重創國內漁產重鎮，漁業署和中華民國全國漁會選擇在雲林台61線幸福公路口金湖休息站舉辦「魚你共享元氣鰻鰻」漁產促銷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。