「台中隊」挺進嘉義災區搶災 中市建設局延長支援至16日

丹娜絲颱風襲台，嘉義市出現嚴重災情。台中市長盧秀燕指示建設局火速組成「救災台中隊」南下支援。短短數日內，台中隊已完成嘉義世賢路、友愛路等主要幹道的清理及樹木修復，獲嘉義市府高度肯定，並請求持續支援。台中市建設局長陳大田考量現場需求，決定將原訂支援任務延長至7月16日，全力協助嘉義市儘速恢復市容。

建設局指出，「救災台中隊」短短數日已完成世賢路一段（忠孝路至文化路口、自由路至北港路口）及友愛路（文化路至自由路口），並持續處理忠孝路（世賢路至林森西路口）等主要路段的災後清理與樹木修復，獲嘉義市府高度肯定與感謝。

嘉義市府處長呂獎慧特別致電感謝台中市府，並表示嘉義市急待清理頃倒樹木及雜物，商請台中隊持續支援。建設局長陳大田召集協調，考量現場需求，決定將原訂7月13日結束的支援任務，延長至7月16日。

此次救災台中隊共動員山貓7台、吊卡車5台、抓斗車5台、傾斜式卡車9台、挖土機1台、鏈鋸31台及救災人力50名，分工合作進行路樹清理、倒伏物移除及環境復原等工作，爭取最短時間內協助嘉義市完成災後重建。