快訊

溫網／挑戰大滿貫「十全十美」 謝淑薇爭冠對決前搭檔

00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

原來切西瓜方式都錯了？名廚教你2分鐘快速切法而且不沾手

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲颱風侵襲布袋猶如炸彈炸過 停電逾168小時尚未完全復電

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供

丹娜絲颱風來襲，除了重創台南，嘉義縣也飽受摧殘，老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免，停電導致漁民辛苦養殖的台灣鯛，因為缺氧而損失慘重；目前他們家已復電，但隔壁小村落仍停電。

在新北市板橋區工作的李姓男子因老家重創，近日返家協助重建家園，他指出，丹娜絲颱風6日侵襲嘉義，他隔天就趕緊返回老家，家人都嚇壞了，表示屋頂被掀開、汽車被砸毀、魚塭飼料桶被吹倒，整個村莊像被炸彈炸過一樣。

李姓男子說，他們過溝村從6日晚間11時許就開始停電，家裡沒有燈、沒有電風扇、沒有網路，沒有訊號，且因停電導致冰箱食物都壞了，煮飯、洗澡都受到限制，老人家生活很辛苦，許多事都停擺；他很感謝辛苦救災人員日夜全力搶救，昨天在停電逾160小時後，晚間8時許終於復電。

李指出，台電目前以優先恢復民生用電為主，先復原大村莊，再逐漸修復小村落；目前布袋鎮仍尚未全面復電，隔壁的鹽地宅就還在搶修中，停電已超過7天、168小時。如今受災戶最希望的是政府能有災後房屋重建補助，期盼能有相關經費、管道可以申請。

老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供
老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免。圖／李姓男子授權提供

老家 停電 丹娜絲颱風

延伸閱讀

台電員工搶修復電 見丈夫泡水搶修照 妻心疼：已7天沒回家

搶修6天台南停電剩1萬戶 最後一哩路「難度和風險倍增」

搶救台南風災第6天 台電人員摸黑搶修拚復電「最後一哩路」

搶修嘉義風災復電 台電：剩1萬餘戶待復電

相關新聞

台電員工搶修復電 見丈夫泡水搶修照 妻心疼：已7天沒回家

丹娜絲颱風肆虐南台灣，強勁風勢橫掃嘉義地區吹折電桿上千支，造成嘉義縣市近24萬停電，連日以來台電搶修下，已恢復超過98%...

丹娜絲颱風侵襲布袋猶如炸彈炸過 停電逾168小時尚未完全復電

丹娜絲颱風來襲，除了重創台南，嘉義縣也飽受摧殘，老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，...

副總統蕭美琴嘉市地藏庵捐血 地藏庵捐助嘉義縣市各500萬重建

中颱丹娜絲從嘉義登陸，造成農損、水電中斷等災情，九華山地藏庵董事長黃俊森宣布捐助兩縣市政府各500萬元協助災後復原。副總...

11名美髮設計師上山為弱勢義剪 原來是髮型公司連10年善行

台南市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型總裁許漢宗認識多年，參選議員前就商請到社區為弱勢民眾義剪，至今10年不間斷已經舉辦23場，...

「台中隊」挺進嘉義災區搶災 中市建設局延長支援至16日

丹娜絲颱風襲台，嘉義市出現嚴重災情。台中市長盧秀燕指示建設局火速組成「救災台中隊」南下支援。短短數日內，台中隊已完成嘉義...

颱風過後雲林促銷漁產 全國漁會籲：行動助漁鄉復建

丹娜絲重創國內漁產重鎮，漁業署和中華民國全國漁會選擇在雲林台61線幸福公路口金湖休息站舉辦「魚你共享元氣鰻鰻」漁產促銷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。