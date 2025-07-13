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丹娜絲颱風侵襲布袋猶如炸彈炸過 停電逾168小時尚未完全復電
丹娜絲颱風來襲，除了重創台南，嘉義縣也飽受摧殘，老家在布袋鎮的李姓男子指出，風災過後有如電影情節，家被毀了到處斷簷殘壁，全村好像被炸彈炸過無一倖免，停電導致漁民辛苦養殖的台灣鯛，因為缺氧而損失慘重；目前他們家已復電，但隔壁小村落仍停電。
在新北市板橋區工作的李姓男子因老家重創，近日返家協助重建家園，他指出，丹娜絲颱風6日侵襲嘉義，他隔天就趕緊返回老家，家人都嚇壞了，表示屋頂被掀開、汽車被砸毀、魚塭飼料桶被吹倒，整個村莊像被炸彈炸過一樣。
李姓男子說，他們過溝村從6日晚間11時許就開始停電，家裡沒有燈、沒有電風扇、沒有網路，沒有訊號，且因停電導致冰箱食物都壞了，煮飯、洗澡都受到限制，老人家生活很辛苦，許多事都停擺；他很感謝辛苦救災人員日夜全力搶救，昨天在停電逾160小時後，晚間8時許終於復電。
李指出，台電目前以優先恢復民生用電為主，先復原大村莊，再逐漸修復小村落；目前布袋鎮仍尚未全面復電，隔壁的鹽地宅就還在搶修中，停電已超過7天、168小時。如今受災戶最希望的是政府能有災後房屋重建補助，期盼能有相關經費、管道可以申請。
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