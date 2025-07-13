颱風過後雲林促銷漁產 全國漁會籲：行動助漁鄉復建

丹娜絲重創國內漁產重鎮，漁業署和中華民國全國漁會選擇在雲林台61線幸福公路口金湖休息站舉辦「魚你共享元氣鰻鰻」漁產促銷，除提供購滿水產1200元或伴手禮600元可享店到店免運費優惠，全國漁會籲國人多吃鰻魚補元氣，用行動幫助國內漁鄉早日重建。

丹娜颱橫掃國內漁產之鄉的雲嘉南沿海，帶來慘重損失，為促銷漁產，帶動漁鄉早日復建，漁業署和全國漁會、雲林區漁會、雲林縣政府在台61幸福公路的口湖休息站舉辦漁產促銷，提供當季鰻魚、虱目魚、烏魚子、文蛤、牡蠣等優質水產。

現場並由漁業署副署長陳建佑、雲林縣長張麗善及全國漁會總幹事林啟滄製作元氣米漢堡、虱在青春凍齡飲等料理，為水產代言，並逐一介紹雲林等各產地的優質水產，

張麗善和陳建佑指出，鰻魚富含高蛋白、維生素A、B群及多種礦物質，一直被視為炎夏補氣首選，日本有所謂「土用丑日」吃鰻魚補夏季進補的傳統，現在正是吃鰻魚最棒的季節。雲林鰻魚養殖約82公頃約產1800萬尾，占全國逾4成，品質極佳甚獲日本青睞，可說是精品中的精品，歡迎全國民眾選購雲林優質鰻魚。