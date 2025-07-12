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搶修6天台南停電剩1萬戶 最後一哩路「難度和風險倍增」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
因應搶修區域集中於台南近海範圍，台南區處於佳里服務所成立前進指揮所，並商請鄰近昭清宮廣場暫存搶修材。圖／台電提供
因應搶修區域集中於台南近海範圍，台南區處於佳里服務所成立前進指揮所，並商請鄰近昭清宮廣場暫存搶修材。圖／台電提供

丹娜絲颱風造成台南市逾28萬戶停電，截至今晚9點，還有1萬452戶待復電，復電率達96.5%，尚未復電區域包含學甲區、七股區、北門區及將軍區等，台電同仁拚全面修復最後一哩路。

台南區處轄區的重災區落在西港、將軍、七股、佳里等近海區域，為利就近調度於佳里服務所成立前進指揮所，由於災情嚴重所需材料種類繁雜，商請鄰近的昭清宮廣場作為暫時堆置搶修材料場所，可見光配送材料就工程浩大。

台電表示，目前台南地區主幹線已經搶通，後續將全面轉入分歧線路及接戶線搶修。此階段難度與風險倍增，台電也提醒現場同仁，在肩負搶修的時間壓力下，也務必落實安全標準作業流程，包括停復電操作、檢電及接地作業，全程通報確認、確保安全後方可施工。

台電台南區處黃明舜處長心繫災民，親自督軍搶修工程，深夜11時仍在工地現場，並向鄰里長溝通致意。搶修同仁也數天未返家與家人相聚，搶修期間又只能果腹不求溫飽，多日清晨天未亮就出門再工作至深夜，雖然身體極限疲累，但憑藉堅強意志力支撐而繼續搶修。

災後搶修進入關鍵時刻，台南區處感謝全台各區處台電員工及承攬商及支援人員日以繼夜、堅持不懈，展現超人的決心與毅力。台電將持續堅守崗位，以最高效率與最嚴謹的技術與作業，完成最後階段的搶修任務，讓每一戶燈光重現、受災民眾的生活也早日回歸正軌。

因應搶修區域集中於台南近海範圍，台南區處於佳里服務所成立前進指揮所，並商請鄰近昭清宮廣場暫存搶修材。圖／台電提供
因應搶修區域集中於台南近海範圍，台南區處於佳里服務所成立前進指揮所，並商請鄰近昭清宮廣場暫存搶修材。圖／台電提供
台電人員及承攬商努力修復傾斜及倒塌電桿。圖／台電提供
台電人員及承攬商努力修復傾斜及倒塌電桿。圖／台電提供
台電人員及承攬商努力修復傾斜及倒塌電桿。圖／台電提供
台電人員及承攬商努力修復傾斜及倒塌電桿。圖／台電提供
台電人員及承攬商努力修復傾斜及倒塌電桿。圖／台電提供
台電人員及承攬商努力修復傾斜及倒塌電桿。圖／台電提供
台電台南區處長黃明舜處（右二）督軍搶修工程，深夜還在工地。圖／台電提供
台電台南區處長黃明舜處（右二）督軍搶修工程，深夜還在工地。圖／台電提供
因應搶修區域集中於台南近海範圍，台南區處於佳里服務所成立前進指揮所，並商請鄰近昭清宮廣場暫存搶修材。圖／台電提供
因應搶修區域集中於台南近海範圍，台南區處於佳里服務所成立前進指揮所，並商請鄰近昭清宮廣場暫存搶修材。圖／台電提供

材料 台電 台南

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