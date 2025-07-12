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丹娜絲颱風登陸嘉義災後首周末好天氣 觀光人潮回籠店家鬆口氣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲颱風登陸嘉義災後首周末好天氣，文化路夜市觀光人潮回籠。記者魯永明／攝影
丹娜絲颱風登陸嘉義災後首周末好天氣，文化路夜市觀光人潮回籠。記者魯永明／攝影

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義縣布袋，重創嘉縣市，風雨肆虐近1周，造成許多民宅損毀、大批樹倒，到今天傍晚嘉縣仍有5千多戶停電，隨著天氣放晴，災後第1個周末，迎來觀光人潮回籠好消息，阿里山與嘉市區熱門景點恢復熱絡，讓商家旅宿業終於鬆了一口氣。

阿里山國家森林遊樂區颱風來襲休園3天，9日重新開園，遊客人數逐漸回升，因阿里山災損輕微，山林步道與主要設施多數維持正常，吸引不少遊客趁晴好天氣上山避暑，林保署嘉義分署統計，今天有逾2千人到遊樂區。有旅客說，「看到天氣轉好趕快安排上山散心，感覺整個人都放鬆了。」

阿里山腳下的嘉市區人氣夜市文化路夜市，傍晚開始也湧現大批人潮；知名美食林聰明沙鍋魚頭店門前再次出現熟悉排隊景象，逛夜市人潮愈晚愈多，店家、攤商開心說，「風災後到現在，感覺鬧熱滾滾嘉義回來了！」

不僅夜市恢復熱鬧，白天熱門景點檜意森活村也見到大批遊入園，品嘗咖啡甜點、選購文創商品。業者指出，暑假本就是觀光旺季，颱風一度打亂步調，幸災情未波及觀光設施，才能迅速回穩。

許多民眾趁著天氣轉好，帶家人外出逛街、吃美食、添購生活物資。陳姓市民說，「連日風雨壓力很大，今天出來走走、看到人潮，心情好很多。」雖然部分地區尚未完全復原，但觀光動能快速回復，讓市府與觀光業者看見希望，讓災後重建更有力量。

林保署嘉義分署統計，今天有逾2千人到阿里山國家森林遊樂區。圖／林保署嘉義分署提供
林保署嘉義分署統計，今天有逾2千人到阿里山國家森林遊樂區。圖／林保署嘉義分署提供
丹娜絲颱風登陸嘉義災後首周末好天氣，文化路夜市觀光人潮回籠。記者魯永明／攝影
丹娜絲颱風登陸嘉義災後首周末好天氣，文化路夜市觀光人潮回籠。記者魯永明／攝影
丹娜絲颱風登陸嘉義災後首周末好天氣，文化路夜市知名美食林聰明沙鍋魚頭店門前再次出現熟悉排隊景象。記者魯永明／攝影
丹娜絲颱風登陸嘉義災後首周末好天氣，文化路夜市知名美食林聰明沙鍋魚頭店門前再次出現熟悉排隊景象。記者魯永明／攝影

阿里山 觀光 景點 嘉義 丹娜絲颱風

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