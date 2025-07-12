影／3藝術家化作品為愛心 義賣50多幅捐助台南玉井急難

年初地震重創台南山區，台南市美術設計協會輔導理事長陳昭岑、南台科大EMBA學友會理事長丁郁恬、繪畫老師郭書瑜捐出個人畫作及文創品在歸仁區東門美術館展出義賣。下午舉辦「愛在府城，東門藝術公益拍賣」，要不計成本所得捐玉井區公所急難救助基金，集結各界愛心照亮黑暗角落。

3名創作者除畫作也捐贈相關文創商品，包括250瓶貼有畫作貼紙的紅酒及110瓶威士忌，250瓶以及桌曆、便利貼等，府城景觀公司總經理黃毅斌則捐出小型盆栽讓民眾隨喜認購。藝術家陳建大明義務擔任拍賣官。下午4點30分統計：連同這星期展出期間參觀者認購金額，粗估超過50萬元。

府城園藝負責人黃毅斌表示，公益活動是他成大EMBA同學陳昭岑發起，她還捐出24節氣油畫蔬果呈現二十四節氣24幅作品與花卉等共30幅，丁郁恬捐出24幅，他則提供竹盆景20盆響應，很高興全部都被認購，感謝東門美術館館長卓來成力挺支援場地。

陳昭岑表示，楠西、玉井等山區受創嚴重，拜訪玉井區長顏振羽得知有獨居長者重建家園困難，因而發起公益活動，希望拋磚引玉，匯聚民間力量，支持公部門協助需要幫助的人。顏振羽說，受贈款項將做為玉井區行善團急難救助金，幫助重大變故急需民眾。

黃毅斌說，「其實我只是一隻小小蝴蝶」，是同學陳昭岑來辦公室找我說希望辦畫作義賣活動，想把所得捐給台南地震受災民眾。因為我的場地不夠大，就帶到隔壁東門美術館找卓來成館長，卓館長一口就答應，全力配合完全免收費用。