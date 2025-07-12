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台南新營白河風災過後一星期還未復原 黃偉哲到場勘災

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新營白河風災過後一星期還未復原，今天市長黃偉哲到場勘災。圖／台南市政府提供
台南新營白河風災過後一星期還未復原，今天市長黃偉哲到場勘災。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風重創台南一星期，很多地方還沒電。市長黃偉哲今天到新營、白河區視察災情與災後復原，聽取地方意見。黃偉哲稱「此次風災堪稱百年一遇，強調市府將持續掌握災區狀況、整合資源，全力協助民眾度過難關，未來也將爭取經費協助受災地區早日重建與復原」。

黃偉哲表示，這次風災光是倒塌電線桿即達1133支，災情範圍廣泛且嚴峻。災情發生後，市府即刻啟動應變機制，包括設立避難所、清理倒木、協請國軍支援、啟用抽水設備等，「務求讓生活早日回到正軌。」針對房屋受損、水塔倒塌及電力中斷情形，也持續協助民眾申報補助、加速復原。

他呼籲民眾如屋頂受損，可先以帆布覆蓋防止二次損害，後續修繕費用可向區公所申報，市府將補助經費協助災後修復。同時也提醒市民，屋內毀損物品及容器、屋外水溝請盡速清理積水，防範登革熱疫情發生。

許多地區電信通訊不穩問題，黃偉哲承諾將立即請求相關單位支援修復；對於居民建議未來應強化溪流堤防建設、社區防災應變人力訓練，他也指示民政局彙整意見，納入後續研議方向。黃偉哲強調，目前以救災優先，未來如有相關建設經費需求，市府也會全力爭取，協助受災地區早日重建與復原。

新營區長陳宏田指出，新營區曾有逾3千戶停電，目前剩下約140戶未復電，土庫里預計今日可全面恢復供電。考量後續天氣變化，市府啟動移動式抽水機加強排水，避免積淹水災害。市府於7月10日申請國軍支援，加快市容清理。

在白河區也有多個里遭遇嚴重災情，停電停水、建物與公共設施損毀嚴重，甚至有數個里連續停電超過5日，嚴重影響交通與居民日常生活。區長董麗華說，目前白河區約95%地區已完成復電，感謝台電努力搶修與鄉親耐心配合，也感謝國軍部隊支援清理，白河清潔隊與搶險契約廠商也積極投入排除障礙物。白河區公所此次災後啟動收容安置機制，並設置多處關懷站就近提供災民生活物資，社會局亦調派沐浴車、公所也開放場地，讓災民能夠安心清潔、照料基本生活所需。

台南新營白河風災過後一星期還未復原，今天市長黃偉哲到場勘災。圖／台南市政府提供
台南新營白河風災過後一星期還未復原，今天市長黃偉哲到場勘災。圖／台南市政府提供
台南新營白河風災過後一星期還未復原，今天市長黃偉哲到場勘災。圖／台南市政府提供
台南新營白河風災過後一星期還未復原，今天市長黃偉哲到場勘災。圖／台南市政府提供
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台南新營白河風災過後一星期還未復原，今天市長黃偉哲到場勘災。圖／台南市政府提供
台南新營白河風災過後一星期還未復原，今天市長黃偉哲到場勘災。圖／台南市政府提供
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黃偉哲 白河 災後 台南

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