台南西羅殿、普濟殿上演廟宇斷交 民政局勸和 信眾要求由神決定

台南中西區大廟普濟殿正辦理睽違180年的王船醮，市區各地廟宇相挺，普濟殿並聯合西羅殿、馬公廟主普，但昨天因請神產生不快，西羅殿宣布斷交，震撼宗教界。民政局長姜淋煌今表示，之前台南也曾發生類似事件，希望事件不要再重演，時值丹娜絲災情，大家全力救災，政通人和神明就會護持；此事雙方各有立場都沒錯，但希望雙方冷靜下來，握手言和。

事發後，信眾湧入西羅殿的粉絲專業勸和，但也有持不同意見，有如在辯論，地方人士則呼籲雙方冷靜，強調神沒有說斷交，是人說要斷交，應以和為貴，才不傷眾神之都與文化古都形象；今天有地方人士建議，若還是堅持斷交，就擲杯，由神明裁示。

台南市中西區普濟殿和西羅殿建廟都數百年，普濟殿更是台灣最早的王爺廟，每年辦普濟燈會已是台灣十大燈會之一。該廟睽違180年，今年舉辦王船醮，預定8月中旬普渡、燒王船，此一建醮活動將盛況空前，市區及他縣市的交陪境廟宇大力相挺。昨天起連續3天恭請交陪境神佛登殿，首站是西羅殿，普濟殿人員到西羅殿請神，原本普濟殿二王要請西羅殿開基二鎮，因西羅殿只出護駕，非開基二鎮，等於是降一級，致有不愉快的情緒。事後西羅殿在臉書宣布與普濟殿斷交。不過，從今天臉書看，建醮相關事宜都如常進行，看似不受影響。

民政局長姜淋煌說，20多年前台南市水仙宮與海安宮因廟事活動發生不快，斷交20餘年，去年水仙宮向保安宮致歉，兩廟在各方見證下握手言和，恢復情誼。昨天西羅殿和普濟殿發生類似事件，認為不應為了小事而斷送百年情誼，應放下身段，握手言和。

姜淋煌表示，值此颱風災情嚴重，各界全力救災，而普濟殿舉辦睽違180年的王船醮，為南市祈福，宗廟間應互相幫忙全力相挺才對。他說，事件發生後接到許多他縣市廟宇的電話，都表達關心，若廟宇為了小事而斷交將有損台南形象。他說，兩廟各有立場，沒有誰對誰錯，但希望互相忍耐，以和為貴；目前台南大力推動優質宮廟文化，希望執事者能放下。