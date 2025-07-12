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影／青鯤鯓「生命之樹」步道淹沒 想拍美景只能再等等
丹娜絲颱風在南部登陸颳起17級強陣風，造成南台灣嚴重災損，在台南將軍區「青鯤鯓扇形鹽田」上的熱門打卡景點「生命之樹」，由於本體是鋼版鏤空設計本體沒有甚麼損傷，但是市府精心打造的生態棧道幾乎被颱風給沖毀，這條俗稱摩西分海的海上步道幾乎整條都淹沒在水中，旅客暫時無法前往，只能等待市府修復步道。
「青鯤鯓扇形鹽田」是台灣鹽業史上最後一個鹽場，近年來因空拍的絕美景色而備受矚目，前年台南市政府邀請在地藝術家楊士毅，在鹽田中軸線中點處作出可以呈現扇鹽之美、結合鹽地精神的全新絕美藝術裝置「生命之樹」，並修復已經崩壞的扇骨中軸線道路、串連地景園區與「生命之樹」，打造宛如摩西分海的海上步道，絕美的場景每逢假日就吸引許多民眾前來拍照、打卡，欣賞夕落之美，也成功帶動地方發展，這次的颱風由於風力太強，原本已經整建好的海上步道有多處毀損，逢漲潮時分步道更是完全淹沒，旅客短時間想要前往拍照可能要再等等了。
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