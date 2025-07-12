力抗颱風、豪雨 雲林田徑場「準時」完工將號召千人解鎖

雲林縣承辦2025全國運動會，縣府斥資21.43億元在虎尾高鐵運動園區打造田徑場，施工期間歷經多次颱風及連續豪雨影響，但施工單位600天工期一日未修，最終「準時」在昨天完工，交通工務局長汪令堯表示，終於完成不可能的任務，將於7月21日舉辦竣工典禮，號召千人解鎖田徑場。

雲林縣將於10月18日至23日舉辦全國運動會，因縣內唯一斗南田徑場設備老舊，縣府評估後在虎尾高鐵運動園區興建符合國際賽事標準的多功能雲林縣立田徑場，場內可容納1萬5千人，並有994格地下室停車位，2023年11月20日開工，表定工期600天，預計2025年7月11日竣工。

雲林田徑場從無到有力拚600天完工，汪令堯表示，一開始就被許多工程單位、縣議員質疑時間太短「不可能」，為讓全運會順利舉辦，他對縣民承諾一定如期如質完工，施工單位為此600工期一日未休，原一度可望提前完工，但去年凱米、山陀兒、康芮颱風接連影響，今年上月起豪雨不斷、丹娜絲颱風侵襲，所幸最終準時在7月11日完工。

雲林田徑場已於6月30日完成地下停車場驗收，主場館跟外圍景觀工程、步道、籃球場將於7月14日驗收，預計7月底前取得使用執照核發，7月31到8月2日將利用縣運會舉辦進行萬人極限測試。