台南2萬多戶拚最後復電 移動式綠能、儲能櫃支援災區先送電
丹娜絲颱風重創台南，造成全市超過28萬戶曾一度停電。經台電全力搶修，截至昨晚9時，台南復電率已超過九成，但仍有2萬6641戶尚待復電，集中於學甲、七股、北門、六甲、東山、將軍、佳里等區；除了國內新研發的高科技新能源加入災區供電，多家企業主動提供「儲能櫃」與氫能設備，前進災區支援應急用電。
台南沿海因電力基礎設施損害嚴重，電桿需重建，修復工作困難重重，目前部分區域已停電進入第6天，為協助民眾度過缺電難關，國內研發的氫能發電機也首度進入災區支援，最早是永康區的鼎硯工程公司太陽光儲系統（E-CUBE）進駐鹽水、北門，提供備援電力。
該系統由10片太陽能板與一組容量達20度電的儲能電池組成，即便陰天仍能微弱發電。該設備由鼎硯與工研院綠能所共同研發，並在沙崙智慧綠能科學城完成設計，展示了太陽能與儲能結合的實用性。
此外，宏佳騰動力科技股份有限公司也提供一座80kW氫能發電機，支援災區臨時供電。該設備具備零碳排放、無空汙、低噪音等優點，適用於指揮站、安置中心與醫療單位等需穩定供電的場所。
今天也有包括中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、真愛儲能公司、聚恆科技、長庚國際能源公司與工研院等單位，支援14組儲能櫃供民眾臨時充電；設置地點在下營區大屯保安宮、後壁區仕安社區活動中心、白河區照安宮、學甲區慈濟宮、光華里鎮安宮、三慶里慶安宮、七股區公所、頂山代天府、北門區永隆宮、鹽水區汫水國小、歡雅永安宮。麻豆區北勢里。
台南市經發局表示，此次投入災區的儲能櫃具備高度供電能力，依規格大小，最多可為超過1萬1000支iPhone手機充飽電，有效緩解災區民眾臨時充電需求。各廠商也承諾將依實際使用情況持續補充電力，提供穩定支援。
另此次災情也讓綠能加入災區供電，立委林俊憲表示與郭國文協助媒合鼎硯工程，將全台首套「光儲氫發電系統」設置於北門永隆宮前，提供8組插座免費供民眾緊急充電。這套設備由E-CUBE儲能系統與醇氫發電機組成，白天可利用太陽能發電，入夜後則透過甲醇裂解產生氫氣繼續供電，實現全天候的獨立發電。
這套由台南研發、製造的先進設備，成為全國首例投入災區的氫能發電系統，也凸顯綠能科技在災難應變中的關鍵角色。藉由這次經驗，政府也應規劃這類可移動綠能發電設備的普及，運用科技強化台灣應對天災的韌性。
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