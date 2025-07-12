嘉義市特優里長蔡坤龍離世前心繫救災 市長、立委哀悼不捨

嘉義市4連任特優里長、培元里長蔡坤龍昨天中午被發現在住家離世，丹娜絲颱風重創家園，蔡離世前在媒體群組留言「建請協調軍方協助救災」，心繫救災，蔡坤龍離世各界震驚不捨，市長黃敏惠臉書表達哀痛不捨說，「里長任務結束了」；立委王美惠說，「我們失去真正愛鄉親的好里長」。

黃敏惠臉書貼上蔡坤龍著作「這些事，里長管定了」，封面照片說，哀痛不捨，里長任務結束了，里長蔡坤龍連任4屆，更曾榮獲內政部特優里長；蔡坤龍著作的這本書「這些事，里長管定了」，是她感動推薦的書，仍在書架上。懇請家屬節哀，所有救災第一線的里長們，懇請保重身體。

王美惠臉書貼多張與蔡坤龍合照說，「里長蔡坤龍4連任，服務鄉親親力親為，就在丹娜絲颱風來襲後的早晨，坤龍里長一早便在群組裡聯絡阿惠，提醒阿惠要協調中央支援、投入救災。他總是那麼貼心，為鄉親多想一步，為地方多做一點。我們失去了真正愛鄉親的好里長，但他的身影與精神，將永遠留在我們心中。願坤龍里長安息主懷。」

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