快訊

攝護腺癌穩居男性發生率第三 高風險族群切記保命2原則

沈伯洋稱藍「普發萬元」是共黨的招！前綠委：反共反到起肖

比天災還可怕？外媒直指「辣個男人」是台積電最大致命威脅 招數令人膽寒

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義人就怕你餓 風災重創嘉市小吃店家聯合送美食暖救助隊員的胃

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝

登陸嘉義丹娜絲颱風重創嘉縣市，災後1周未復原，各縣市府援助團隊進駐清理市容，有網路社群留言，「外縣市來支援吃的很差！」嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。

許秦蓉說，會發起送美食向支援救災英雄們致敬感謝，起因就是前幾天有網路社群留言，外縣市來支援吃的很差，「秉持著嘉義人怕你餓的衝動」，在店家群組揪了大家，一起來用美食感謝外縣市協助風災恢復嘉園的無名英雄們。

許秦蓉說，「沒錯！我們要做就要一次做到滿滿滿（要幹就要幹大的）」，感謝很多朋友陸續來贊助，都被婉拒了，請大家正能量傳遞就夠了，真的很喜歡這些年輕人一起在嘉義打拚，一起愛嘉義，一起做很多事自嗨的感覺。他感謝所有來支援的英雄們，也謝謝所有來幫忙搬運跟開車一起發送的夥伴。

柯莉絲汀也說，「有種餓叫嘉義人怕你餓」，因此號召嘉義青創工商聯盟裡的店家與好朋友們盡一分心力，沒想到24小時就募集超過千份，有食物出食物、有車出車、有力出力，分批冒雨把大家的心意送到外縣市救災人員手裡。再次謝謝英雄們，希望嘉義美食能溫暖大家的胃還有心。

嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝
嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。記者魯永明／翻攝

美食 嘉義 丹娜絲颱風

延伸閱讀

風災重創嘉義1周未復原 義竹鄉長呼喚外漂年輕人周休回家吧

風災後嘉市特優里長蔡坤龍離世 生前媒體群最後留言曝光

暑期親子旅遊好去處 新北萬里美食美景休閒園區

中職／二軍一周無戰事…洪總看風災衝擊南部球場「就像我們的歌」

相關新聞

嘉義市特優里長蔡坤龍離世前心繫救災 市長、立委哀悼不捨

嘉義市4連任特優里長、培元里長蔡坤龍昨天中午被發現在住家離世，丹娜絲颱風重創家園，蔡離世前在媒體群組留言「建請協調軍方協...

嘉義人就怕你餓 風災重創嘉市小吃店家聯合送美食暖救助隊員的胃

登陸嘉義丹娜絲颱風重創嘉縣市，災後1周未復原，各縣市府援助團隊進駐清理市容，有網路社群留言，「外縣市來支援吃的很差！」嘉...

颱風整災 雲林縣宣布取消7月15日城鎮韌性防空演習

雲林縣原訂7月15日（星期二） 下午進行城鎮韌性防空演習，縣政府今宣布取消辦理，縣警局證實，因應丹娜絲颱風災後應變作業，...

助台南風災後重建 南紡購物、吳修齊基金會各捐1千萬

為了協助台南災後復原，各界熱心響應，吳修齊紀念雙親文教公益基金會、南紡購物中心分別捐款新台幣1000萬元，宏佳騰動力科技...

風災後嘉市特優里長蔡坤龍離世 生前媒體群最後留言曝光

曾任記者的嘉市4連任特優里長、培元里長蔡坤龍，中午被發現在住家離世，丹娜絲颱風登陸嘉義，蔡當里長兼網路記者，長期壓力身心...

網傳黃偉哲防災還出席餐飲業者活動 南市府：渲染抹黑

針對網傳有網友台南市長黃偉哲前往出席知名餐飲業者活動公益活動，南市府表示，由於旭集表示願投注資源協助台南災後重建，除了捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。