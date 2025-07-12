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嘉義人就怕你餓 風災重創嘉市小吃店家聯合送美食暖救助隊員的胃
登陸嘉義丹娜絲颱風重創嘉縣市，災後1周未復原，各縣市府援助團隊進駐清理市容，有網路社群留言，「外縣市來支援吃的很差！」嘉義青創工商聯盟裡店家與好友們，聯合議員鄭光宏、網紅柯莉絲汀、小伍妹麻辣涼麵負責人許秦蓉等，昨天送支援救災英雄們，享用美食，表達感謝。
許秦蓉說，會發起送美食向支援救災英雄們致敬感謝，起因就是前幾天有網路社群留言，外縣市來支援吃的很差，「秉持著嘉義人怕你餓的衝動」，在店家群組揪了大家，一起來用美食感謝外縣市協助風災恢復嘉園的無名英雄們。
許秦蓉說，「沒錯！我們要做就要一次做到滿滿滿（要幹就要幹大的）」，感謝很多朋友陸續來贊助，都被婉拒了，請大家正能量傳遞就夠了，真的很喜歡這些年輕人一起在嘉義打拚，一起愛嘉義，一起做很多事自嗨的感覺。他感謝所有來支援的英雄們，也謝謝所有來幫忙搬運跟開車一起發送的夥伴。
柯莉絲汀也說，「有種餓叫嘉義人怕你餓」，因此號召嘉義青創工商聯盟裡的店家與好朋友們盡一分心力，沒想到24小時就募集超過千份，有食物出食物、有車出車、有力出力，分批冒雨把大家的心意送到外縣市救災人員手裡。再次謝謝英雄們，希望嘉義美食能溫暖大家的胃還有心。
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