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助台南風災後重建 南紡購物、吳修齊基金會各捐1千萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
宏佳騰動力科技股份有限公司則提供氫能發電機，支援災區臨時電力供應。圖／台南市政府提供
宏佳騰動力科技股份有限公司則提供氫能發電機，支援災區臨時電力供應。圖／台南市政府提供

為了協助台南災後復原，各界熱心響應，吳修齊紀念雙親文教公益基金會、南紡購物中心分別捐款新台幣1000萬元，宏佳騰動力科技股份有限公司則提供氫能發電機，支援災區臨時電力供應。台南市長黃偉哲感謝企業、民間團體以及許多民眾的愛心，以捐款或是提供設備的方式，幫助台南災後復原工作順利推展。

社會局表示，截至今日下午，指定救助丹娜絲風災的善款共收到2375萬8558元，其中包含吳修齊基金會、南紡購物中心捐款共2000萬，還有各界熱心團體、民眾的小額捐款；社會局強調，所有捐款將專款專用，用於協助受災民眾生活重建與基本所需，並定期公布捐款使用明細，確保公開透明。

宏佳騰公司則提供80kW氫能發電機，支援災區供電，幫助災民度過還未復電的時刻，氫能發電機不但零碳排、無空汙，而且也低噪音，非常適合用在指揮站、安置中心、醫療單位等需要穩定供電的場域。

丹娜絲颱風及其挾帶的豪雨重創台南，嚴重衝擊台南民生經濟，台南市政府社會局持續邀請各界發揮愛心，為災民伸出援手，協助台南災民早日恢復日常生活。

捐款連結：https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614（請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」）

捐款 丹娜絲颱風

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