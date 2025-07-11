歐盟農村面臨和雲林同樣問題 歐洲議會不遠千里來交流

歐盟27個會員國主要農村區域占歐盟面積近半，卻只居住20.6 %人口，面臨就業、基礎設施與數位落差挑戰，歐盟也同樣遭遇人口與經濟的農業問題，歐洲議會資訊處長Aleliunaite昨天下午拜會雲林，就數位治理、AI應用與永續發展等核心議題深入交流，期能共找解方，讓城市治理邁向新里程碑。

歐洲議會資訊處長Aleliunaite在台大教授蘇宏達、名譽教授趙永茂陪同拜會雲林縣政府，縣長張麗善歡迎區洲議會貴賓來訪，彼此經驗交流，探索智慧城市等領域的發展與應用，尋求共同提升、進步，建立跨國合作的契機。

張麗善指出，雲林近年積極推動數位治理及產業數位轉型，透過產官學合作，在智慧農業、智慧醫療、防災救護、長照等方面，成功發展出具地方特色的成果。歐洲則在數位人權、資料自主及公民科技上的前瞻理念，是雲林學習的方向，期盼透過雙方交流合作找出更多能量與價值。

張麗善表示，此次會談象徵台歐地方治理合作的起點，雙方從地方治理視角出發，促進政策經驗雙向交流，可望催生更多創新解方。

Aleliunaite則表示，歐盟27個會員國，主要的農村區域占歐盟面積達44.7 %，卻只居住了20.6 %人口，面臨就業、基礎設施與數位落差挑戰，歐盟也同樣遭遇農業人口與經濟問題，歐盟早就注意農業的重要性，2014-2020年的預算經費近40%用在農業與農村發展，近年也推動新政策所重視的是，如何運用數位化、數位科技幫助農村發展，其中很大經費比率用來支持寬頻網路與數位技能培養。

蘇宏達指出，Aleliunaite認為要瞭解台灣的數位治理、AI運用與地方永續發展，不能只走訪都市，其他縣市可能同樣是歐盟的農村區域面臨的情境和挑戰，雲林是唯一非六都拜訪的縣市。

會後，Aleliunaite也肯定雲林在數位農業應用的良好成果，透過交流讓她瞭解農業雲林的生活、工作，數位科技遇到什麼挑戰，如何解決，她也分享歐盟數位化過程，雙方借鑒參考共同進步，她覺得雲林應該不是農村區域而是台灣的第7都。