風災後嘉市特優里長蔡坤龍離世 生前媒體群最後留言曝光

曾任記者的嘉市4連任特優里長、培元里長蔡坤龍，中午被發現在住家離世，丹娜絲颱風登陸嘉義，蔡當里長兼網路記者，長期壓力身心狀況出問題，風災後日前在立委王美惠與媒體群組留言「建請協調軍方協助救災」，風災是否是壓垮他的最後1根稻草？臨床心理師林姿吟說，「面對災難我們都有強烈無力感，接受自己的有限，相互支持關懷，相互分擔責任。」

蔡坤龍親友說，蔡坤龍近1年積勞成疾，受失眠所苦，有憂鬱症，暴瘦，丹娜絲颱風造成嘉市災情慘重，路樹倒、停電，站在第一線服務市民的里長壓力大，蔡坤龍一度被里民在臉書「協尋」處理災情。

曾接受蔡坤龍訪問的臨床心理師林姿吟說，許多人表面上呈現如陽光燦爛，內心卻承受著巨大心理壓力之苦。這種現象在公眾人物常見。香港知名女歌手李玟長期深受憂鬱症所苦，最終選擇結束生命。儘管她在外界眼中總是展現亮麗積極的一面，但內心的孤獨與痛苦卻不為人知。

憂鬱症成因複雜多樣，包括生理因素，如神經傳遞物質不足和慢性疾病的影響，也涉及心理社會因素，如童年創傷和重大生活事件等。這些成因促使患者在人群中維持積極的外在形象，以滿足社會期望或角色需求，但內心卻承受著巨大的壓力與痛苦。

因此，了解並治療憂鬱症至關重要，這也解釋了為何一些憂鬱症患者，即便深陷情緒低落，仍未必能從外在表現看出來。各方面表現亮眼傑出的憂鬱症患者，很容易被人忽略其承受的病苦。因為不想帶給別人麻煩，在碰到天災人禍，更容易觸及內心深處無能為力的痛苦。

林姿吟表示，在忙著災後重建同時，也請多關心周圍的救災人員。甚至是領導指揮帶隊的長官，「面對災難，我們都有強烈的無力感，接受自己的有限，相互給予支持關懷，相互分擔責任。可避免壓力過度落在1個人身上。」

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