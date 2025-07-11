網傳黃偉哲防災還出席餐飲業者活動 南市府：渲染抹黑

針對網傳有網友台南市長黃偉哲前往出席知名餐飲業者活動公益活動，南市府表示，由於旭集表示願投注資源協助台南災後重建，除了捐款還要採購台南農產品用於門市料理，市長黃偉哲才前往致意，當天行程滿檔得趕往救災現場，並未久留，也未用餐。而享鴨則是照顧偏鄉兒少的公益活動。

南市府表示，台南目前農損最新統計金額逾12億，共有7678戶屋頂受損，其中屋頂全掀戶數有1793戶、屋頂半掀戶數則5885戶，嚴重衝擊台南民生經濟，市長黃偉哲除了坐鎮指揮災後復原工作，也四處奔走募款，期望能為災民帶來實質幫助。

除了向中央及外縣市請求支援，黃偉哲也積極向民間招募資源。由於業者表達願為災後重建盡一份心力，黃偉哲才前往致意，旭集、享鴨分別捐款10萬及30萬。除了募款，黃偉哲也向業者推薦台南農特產品，希望業者多加採購使用，幫助農民生計。業者也慨然允諾。

南市府指出，丹娜絲風災重創屋損嚴重，因房屋修繕尚不屬於法定天然災害補助項目，更需要捐款等實質協助，目前指定用於救助丹娜絲風災的善款約1371萬，雖有「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，但仍不夠災民所需，市長本人已低調捐款11萬元。

南市府強調，日前黃偉哲出席業者的公益活動，是為了感謝企業長期照顧弱勢，建置32處兒少社區照顧據點，照顧近800名弱勢兒少；另一方面也是為了募款、振興災後經濟，照顧災後農民生計，市長行程滿檔，趕著前往救災現場，出席活動並未久留，也未用餐。對於有心人士刻意渲染抹黑表示遺憾。