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電影「農曆三月二十三日」朝天宮開鏡 導演為拍片攻讀宗教研究所

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
電影「農曆三月二十三日」今天在北港朝天宮舉行開鏡儀式，導演王重正帶領全體演員祝福拍片順利、票房長紅。記者蔡維斌／攝影
電影「農曆三月二十三日」今天在北港朝天宮舉行開鏡儀式，導演王重正帶領全體演員祝福拍片順利、票房長紅。記者蔡維斌／攝影

國內第1部以宗教奇幻心靈劇情融合媽祖信仰文化紀錄寫實的「農曆三月二十三日」電影，今天在北港朝天宮由雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀和導演王重正率全體演員主持開鏡。為了深化影片還赴政大宗教研所深造的王重正強調，該片完整呈現道教科儀，富含媽祖慈悲精神。

農曆3月23日為媽祖的誕辰日，這部以媽祖文化為題材的電影，特選擇媽祖誕辰為片名，由演員楊子儀、方琦、梁佑南、何蓓蓓、陳明真、等人主演，不僅是一部宗教心靈的劇情片，更深度結合台灣「儒、道、釋」媽祖信仰文化。

故事以媽祖故鄉的北港為背景，講述一場橫跨三世的因果輪迴，將道教「解冤釋結」思想，融入冷血殺手與正直警探的宿命對決中，以現代電影手法呈現媽祖信仰的核心價值，並以正能量探討民間信仰，把台灣豐富又多元的信仰文化帶入大眾視野，喚醒觀眾對文化資產的認同與珍惜。

今天開鏡儀式由藝人劉爾金擔任主持人，並循道教科儀由道長林威呈恭讀文並帶領全體演員及包括西螺福興宮、麥寮拱範宮等媽祖廟代表、政大華人宗教研究中心主任林振源、雲林縣警局長李建民等各界一起上香團拜，並由雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、導演王重正與主要演員拉開電影器材紅布，正式開拍。

王重正說，為讓電影完整呈現台灣媽祖文化，花費1年多田野調查包括白沙屯媽祖進香等各大宗教活動，他還赴政大宗教研究所進修，鑽研各種宗教科儀的背後深義，盼將「修齋行道解冤釋結章醮儀」3大主軸儀式完整拍下，這也是台灣電影史上首次記錄，也是第1部純道教電影，展現台灣宮廟文化、宏揚媽祖大慈精神。

蔡咏鍀說，電影不僅詮釋道教科儀，讓國人對媽祖信仰有更深的認識，也藉以把台灣宗教推向國際。張麗善指出，該片以正能量探討民間信仰，宏揚媽祖慈悲的正念和善念，深具教化意義，縣府將全力支持，並期待能獲全國廣大信眾青睞票房長紅。

該片主角楊子儀也透露，他在宮廟服務多年，更是乩身也是道士，這部戲實現他多年夢想「不參加演出會後悔一輩子」；女主角方琦及演「媽祖」化身的梁佑南則說，導演為拍這部電影還攻讀研究所，所有人會和媽祖一樣保有慈悲心，演好每個角色，讓民眾看見根深蒂固的台灣宗教魅力。

電影「農曆三月二十三日」今天由雲林縣長張麗善和全體演員及各媽祖廟代表共同主持開鏡。記者蔡維斌／攝影
電影「農曆三月二十三日」今天由雲林縣長張麗善和全體演員及各媽祖廟代表共同主持開鏡。記者蔡維斌／攝影
電影「農曆三月二十三日」導演王重正說明拍此電影的主要宗旨，強調為正確拍片他還到宗教研究所攻讀宗教相關科儀。記者蔡維斌／攝影
電影「農曆三月二十三日」導演王重正說明拍此電影的主要宗旨，強調為正確拍片他還到宗教研究所攻讀宗教相關科儀。記者蔡維斌／攝影
電影「農曆三月二十三日」主要演員細說他們參加演出的心情。記者蔡維斌／攝影
電影「農曆三月二十三日」主要演員細說他們參加演出的心情。記者蔡維斌／攝影
電影「農曆三月二十三日」今天在北港朝天宮舉行開鏡儀式。記者蔡維斌／攝影
電影「農曆三月二十三日」今天在北港朝天宮舉行開鏡儀式。記者蔡維斌／攝影
電影「農曆三月二十三日」今天在北港朝天宮舉行開鏡儀式，並由道長帶領團拜。記者蔡維斌／攝影
電影「農曆三月二十三日」今天在北港朝天宮舉行開鏡儀式，並由道長帶領團拜。記者蔡維斌／攝影

電影 張麗善 北港朝天宮

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