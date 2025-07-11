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台南西羅殿宣布與普濟殿斷交 信眾貼文當和事佬「神有說要斷交嗎？」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區西羅殿今天在臉書宣布，與普濟殿斷交。圖／擷取西羅殿臉書畫面
台南市中西區西羅殿今天在臉書宣布，與普濟殿斷交。圖／擷取西羅殿臉書畫面

台南中西區知名廟宇西羅殿今日突然在臉書公告，與交陪上百年的普濟殿「斷交」，震撼地方。據了解，因逢普濟殿舉辦睽違百年的「王巡醮」，兩廟互為主普，今天起連續3天恭請交陪境神佛登殿，但因請神發生不快引起。不過，有信眾貼文喊話「神有說要斷交嗎？」認為百年情誼不是說斷就斷。

西羅殿今天在臉書宣布，即日起與普濟殿斷交」，並說「詳細原因，尚待雙方說明。」此突發消息震撼地方，信眾湧進粉絲專業貼文，有人說，「百年友誼維持不易，願兩方能重修舊好」，也有貼「人為因素為什麼要強加在神明身上？」、「以神為重 不要以人」、「又不是小孩子吵架，說切八段就絕交。「直接公開在官方臉書說斷交，到時候誰敢出來搓圓。」、「神有說要斷交嗎？要斷交不是你們人說的算」多數留言都勸合，希望以和為重。但也有人認為，神明不是你要指定誰就是誰。

據了解，普濟殿的「王巡醮」今起連續3天恭請交陪境神佛登殿，西羅殿是第1站，上午普濟殿人員到西羅殿請神，原本是普濟殿二王要請西羅殿開基二鎮，因西羅殿只願意出護駕，因不是開基二鎮，等於是降一級，致有不愉快的情緒。事後西羅殿在臉書公告與普濟殿斷交。因目前正值科儀期間，普濟殿不願多作回應。西羅殿則強調，廟有廟格，希望必此間都能互相尊重。

地方人士表示，普濟殿與西羅殿都是300多年廟宇，是台南知名寺廟，發生這樣的糾紛，是大家所不願樂見，認為事緩則圓，希望雙方平心靜氣坐下來談，大家握手言和。

神明 斷交 台南

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