影／風災殃及豬隻 嘉義義竹養豬場傳漏電 逾百頭豬抽搐吐血慘死

丹娜絲颱風重創嘉義縣，畜牧業損失1億6847萬元，義竹鄉一處畜牧場傳出漏電災情，許多豬隻被電死，嘉義縣動植物防疫所人員昨到場勘災，不料再次漏電，許多豬隻發出慘叫，當場被電死，還有1隻吐血死亡，嚇壞在場眾人，但幸好大家都穿雨鞋，逃過一劫沒被電到。

目擊民眾說，義竹地區因颱風造成停電，台電人員剛好在附近搶修，當時可能因為才剛恢復電力，養豬場外面電箱突然冒出火花，隨後豬隻就好像被電到，發出慘叫嘶吼，數十隻豬僵直倒地抽搐，還有1隻豬吐血，躺在血泊中，後來這些豬都被拖出去了。

嘉義縣動植物防疫所長林珮如說，該養豬場飼養450隻豬，豬隻遭電死數量約3分之1，幸好出發前提醒大家要穿雨鞋，才能倖免於難沒被電到，且有人原本拿雨傘觸碰豬隻屍體，剛好把雨傘拿走，也逃過一劫，感謝防疫所獸魂碑保佑，讓大家平安沒事。

嘉義縣養豬協會理事長林志達說，進場前確認已關閉總電源，不料仍發生漏電意外，還存活的母豬突然倒下七孔流血，當場抽搐死亡，大家愣了一下後警覺漏電，因為勘查時穿著橡膠雨鞋，才沒有被電到，他也提醒廠主，在台電公司還沒斷電之前，千萬不要進場。