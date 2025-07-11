快訊

114分科數甲／有送分也有冷門題！考生樂「比預期簡單」 試題與解答看過來

不只全國電子！街口支付爆停用潮 momo也跟進「暫停提供服務」

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

影／風災殃及豬隻 嘉義義竹養豬場傳漏電 逾百頭豬抽搐吐血慘死

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉一處養豬場颱風後傳漏電災情，逾百頭豬抽搐吐血慘死。圖／嘉義縣動植物疾病防治所提供
嘉義縣義竹鄉一處養豬場颱風後傳漏電災情，逾百頭豬抽搐吐血慘死。圖／嘉義縣動植物疾病防治所提供

丹娜絲颱風重創嘉義縣，畜牧業損失1億6847萬元，義竹鄉一處畜牧場傳出漏電災情，許多豬隻被電死，嘉義縣動植物防疫所人員昨到場勘災，不料再次漏電，許多豬隻發出慘叫，當場被電死，還有1隻吐血死亡，嚇壞在場眾人，但幸好大家都穿雨鞋，逃過一劫沒被電到。

目擊民眾說，義竹地區因颱風造成停電，台電人員剛好在附近搶修，當時可能因為才剛恢復電力，養豬場外面電箱突然冒出火花，隨後豬隻就好像被電到，發出慘叫嘶吼，數十隻豬僵直倒地抽搐，還有1隻豬吐血，躺在血泊中，後來這些豬都被拖出去了。

嘉義縣動植物防疫所長林珮如說，該養豬場飼養450隻豬，豬隻遭電死數量約3分之1，幸好出發前提醒大家要穿雨鞋，才能倖免於難沒被電到，且有人原本拿雨傘觸碰豬隻屍體，剛好把雨傘拿走，也逃過一劫，感謝防疫所獸魂碑保佑，讓大家平安沒事。

嘉義縣養豬協會理事長林志達說，進場前確認已關閉總電源，不料仍發生漏電意外，還存活的母豬突然倒下七孔流血，當場抽搐死亡，大家愣了一下後警覺漏電，因為勘查時穿著橡膠雨鞋，才沒有被電到，他也提醒廠主，在台電公司還沒斷電之前，千萬不要進場。

林珮如也說，嘉義縣畜牧業損失約1億6847萬元，這次風災造成很多畜舍毀損，養雞場屋頂被吹壞等災情，需要一段時間重建，養豬場遭電死約150頭豬，這些豬都會送至畜禽化製廠火化，不會流入市面，因災害恐持續發生，該場詳細損失目前仍無法估算。

嘉義縣義竹鄉一處養豬場颱風後傳漏電災情，逾百頭豬抽搐吐血慘死。圖／嘉義縣動植物疾病防治所提供
嘉義縣義竹鄉一處養豬場颱風後傳漏電災情，逾百頭豬抽搐吐血慘死。圖／嘉義縣動植物疾病防治所提供
嘉義縣義竹鄉一處養豬場颱風後傳漏電災情，逾百頭豬抽搐吐血慘死。圖／嘉義縣動植物疾病防治所提供
嘉義縣義竹鄉一處養豬場颱風後傳漏電災情，逾百頭豬抽搐吐血慘死。圖／嘉義縣動植物疾病防治所提供

養豬場 嘉義 丹娜絲颱風

延伸閱讀

風災重創柿子大本營番路鄉災損慘重 農會啟動保價收購守護農民

彰化淹水豬隻疑被電擊4千隻死亡 13萬隻雞也溺斃

風災重創嘉縣電力系統！有豬場漏電百餘豬慘死 台電提醒災後用電安全

目擊風災重創慘況 八三夭感性發聲

相關新聞

「菜鳥里長」書籍作者 記者出身嘉市資深特優里長蔡坤龍離世

曾任記者的嘉義市特優里長、培元里長蔡坤龍，下午被發現在住家輕生，享壽60歲，蔡坤龍當里長19年，在網路寫專欄、出書，匯聚...

台南西羅殿宣布與普濟殿斷交 信眾貼文當和事佬「神有說要斷交嗎？」

台南中西區知名廟宇西羅殿今日突然在臉書公告，與交陪上百年的普濟殿「斷交」，震撼地方。據了解，因逢普濟殿舉辦睽違百年的「王...

影／風災殃及豬隻 嘉義義竹養豬場傳漏電 逾百頭豬抽搐吐血慘死

丹娜絲颱風重創嘉義縣，畜牧業損失1億6847萬元，義竹鄉一處畜牧場傳出漏電災情，許多豬隻被電死，嘉義縣動植物防疫所人員昨...

首創「公私合夥」 雲林高鐵社宅案引資50億明年動工

雲林縣在虎尾高鐵特定區啟動複合型社會住宅開發案，除規畫近千戶青年社宅及使用權住宅，並有商場、會展中心及綠地公園等多元設施...

風災重創柿子大本營番路鄉災損慘重 農會啟動保價收購守護農民

受丹娜絲強風與接連續豪雨重創，國內柿子大本營嘉義縣番路鄉，農作物災損慘重，原預期柿子豐收年，收成前遭強風豪雨肆虐，落果落...

台南一列管逾20年加油站完成汙染整治 花了4700萬元

台南市北區西門路一處加油站因地下儲油設備洩漏，導致土壤與地下水汙染，20多年前被列為汙染整治場址，經18年努力，汙染物濃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。