「菜鳥里長」書籍作者 記者出身嘉市資深特優里長蔡坤龍離世

曾任記者的嘉義市特優里長、培元里長蔡坤龍，下午被發現在住家輕生，享壽60歲，蔡坤龍當里長19年，在網路寫專欄、出書，匯聚各界愛心濟貧，2018年獲選內政部特優里長，市府西區區長柯國振說，蔡坤龍輕生離世，里長任期過半，不必補選，由里幹事代理。

蔡坤龍政大新聞系畢業，投入平面媒體工作13年後，因工作壓力大，返鄉參選培元里長，當選後在網路開闢「蔡里長」專欄，發表平日服務點滴及社會觀察，網路點閱率一度突破80萬人。

蔡坤龍當選里長後，97年、102年分別出版「菜鳥里長日記」、「這些事，里長管定了」2本書，將擔任里長面對人物、處理大小問題、里內小故事，以及激盪出歡笑與淚水集結成書。

蔡坤龍表示，培元里是他出生地，舊名「鳳梨會社」，是有2000多里民傳統社區，多數里民純樸親切，但也存在老化、貧窮等問題，里內有單親媽媽、視障者、獨居老人、資源回收者，里內混合著酗酒與貧窮問題，是他每天必須面對的課題。

蔡坤龍剛當里長，因每天處理瑣事太多，讓他有點吃不消，甚至罹患「過度換氣症」，調適壓力邊吃藥邊服務，後結婚生子成家，服務熱誠，獲得里民敬重信賴；下午離世消息傳出，親友、媒體界及里民都感到震驚、不敢相信。

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