首創「公私合夥」 雲林高鐵社宅案引資50億明年動工

雲林縣在虎尾高鐵特定區啟動複合型社會住宅開發案，除規畫近千戶青年社宅及使用權住宅，並有商場、會展中心及綠地公園等多元設施，是全台首件「公私合夥」社會住宅開發案，預估吸引民間投資金額逾50億元，日前在台北招商大會已吸引許多投資業者詢問，預估明年3月公告招商、11月前動土。

雲林縣府積極開發虎尾高鐵特定區，繼環保局大樓、圖書館、雲林田徑場等建設之後，將啟動「雲林縣高鐵青年社會住宅興建營運移轉案」，財政處表示，這是雲林縣首件自辦社會住宅開發案，也是全台首件以BOT（民間興建營運後轉移）加上有償PPP（有償取得公共服務機制）的社宅案。

縣府財政處公用財產科長蕭曉晴表示，社會住宅以照顧經濟弱勢民眾為初衷，有租金門檻，自償性很低，為吸引民間投資，財政部已通過該案為全台首件採用BOT加有償PPP社會住宅案，以「公私合夥」方式提高民間參與誘因，也可減輕財政負擔，預估可吸引民間投資逾50億元。

蕭曉晴表示，該案基地位於高速鐵路雲林車站特定區，具備優越交通與區位條件，開發內容包括青年社會住宅、全齡使用權住宅、商場、會展中心及綠地公園、逾千停車位等多元設施，總計規畫青年社宅及使用權住宅近千戶，並評估是否納入商務旅館，日前參加財政部「民間參與公共建設招商大會」，獲得高度詢問。

財政處表示，縣府迄今已在高鐵特定區投入高達361億元，推動文教、醫療、警政、環保、雙語教育及圖書館等設施，該區整體生活機能已日臻完善，區域發展動能強勁。