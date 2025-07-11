風災重創柿子大本營番路鄉災損慘重 農會啟動保價收購守護農民

受丹娜絲強風與接連續豪雨重創，國內柿子大本營嘉義縣番路鄉，農作物災損慘重，原預期柿子豐收年，收成前遭強風豪雨肆虐，落果落地，災損率高達7成以上，農民苦嘆「40年來最慘的一次」。番路農會總幹事趙幸芳上午率隊勘災說，「農會是農民最堅強後盾，將以最好價格收購柿子，全力協助農友度過難關。」

冰雹加風災後連日大雨，番路許多果園宛如戰場。一顆顆未成熟柿子與酪梨、荔枝、龍眼橫陳地面，枝椏斷裂、泥濘不堪，結實纍纍樹上，僅剩零星果實，多數遭強風吹碰撞瘀傷、裂果，幾無商品價值。

「光有機肥就花了40萬，一夕間全泡湯」，種柿子近40年的許姓農民紅著眼眶說，「今年原是產量最好的1年，不料一場風災讓所有希望歸零。」趙幸芳安慰他說，「農會不會缺席，要為農民撐起一片天。」

面對風災毀慘況，番路農會啟動災後行動，趙幸芳勘災慰問，了解農民災後需求，她說，「風災不只農損，更是對農民打擊。農會絕不缺席，將全面支援，協助媒合次級品加工與轉銷路徑，提供後續復耕建議。陪伴農民站起來。」

農會說，將協助農友完成災損申報、引導市場銷售、推動秋季行銷，讓災害成為轉型與團結契機。農村的韌性，不是表現在沒有風雨時，而是災後仍能重新站起、繼續耕耘的勇氣。