台南一列管逾20年加油站完成汙染整治 花了4700萬元

台南市北區西門路一處加油站因地下儲油設備洩漏，導致土壤與地下水汙染，20多年前被列為汙染整治場址，經18年努力，汙染物濃度經驗證已全數符合標準，環境部已在7月1日公告解列。環保局表示，此加油站汙染整治劃下句點，民眾可安心，市府會持續督導業者落實監測與管理，守護民眾健康與生活環境。

南市環保局指出，2003年環境部（前環保署）啟動全國老舊加油站汙染潛勢調查時，即發現該站土壤中含有苯、二甲苯、總石油碳氫化合物，地下水中則含有苯、甲苯、三氯乙烯及氯乙烯等汙染物超標，2007年公告為整治場址，業者於翌年提出整治計畫並獲核定，正式展開整治作業。

此加油站因地質條件複雜、站外道路地下管線密布，加上整治藥劑反應造成水質波動，工程歷經四次計畫調整，必須隨地況彈性調整工法，包括抽水處理、注藥分解等。整體工程歷時多年，共投入經費近4700萬元，終於在2024年11月完成整治並提出改善報告。