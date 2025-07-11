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台南一列管逾20年加油站完成汙染整治 花了4700萬元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區西門路一被列為汙染整治場址的加油站，整治18年終解除列管。圖／南市環保局提供
台南市北區西門路一被列為汙染整治場址的加油站，整治18年終解除列管。圖／南市環保局提供

台南市北區西門路一處加油站因地下儲油設備洩漏，導致土壤與地下水汙染，20多年前被列為汙染整治場址，經18年努力，汙染物濃度經驗證已全數符合標準，環境部已在7月1日公告解列。環保局表示，此加油站汙染整治劃下句點，民眾可安心，市府會持續督導業者落實監測與管理，守護民眾健康與生活環境。

南市環保局指出，2003年環境部（前環保署）啟動全國老舊加油站汙染潛勢調查時，即發現該站土壤中含有苯、二甲苯、總石油碳氫化合物，地下水中則含有苯、甲苯、三氯乙烯及氯乙烯等汙染物超標，2007年公告為整治場址，業者於翌年提出整治計畫並獲核定，正式展開整治作業。

此加油站因地質條件複雜、站外道路地下管線密布，加上整治藥劑反應造成水質波動，工程歷經四次計畫調整，必須隨地況彈性調整工法，包括抽水處理、注藥分解等。整體工程歷時多年，共投入經費近4700萬元，終於在2024年11月完成整治並提出改善報告。

南市環保局於今年4月進場驗證，結果顯示土壤汙染物及地下水汙染物濃度全數低於管制標準及監測標準，並經環管署審核同意於7月1日公告解除列管，劃下汙染整治階段句點。

台南市北區西門路一被列為汙染整治場址的加油站，整治18年終解除列管。圖／南市環保局提供
台南市北區西門路一被列為汙染整治場址的加油站，整治18年終解除列管。圖／南市環保局提供

環保局 地下水 加油站

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