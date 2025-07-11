探討同志情慾 台南人劇團「愛情生活」攻受版首登台南

曾在台北連演24場、場場爆滿的同志情慾話題劇作「愛情生活」攻受版，今年暑假首度回到劇團發源地台南，將於7月18日（周五）晚間7時30分、7月19日（周六）下午2時30分，在台南原生劇場登場演出，周五場次另加碼舉辦演後座談，邀觀眾深度對話。

愛情生活由編劇許正平重新改寫2008年原創男女戀版本，以「後同婚時代」的同志情感為主軸，直視現代情愛中曖昧與掙扎。這個作品也是台南人劇團近年繼仲夏夜汁夢之後，再度針對同志情慾議題進行創作，希望讓同性戀者有更多機會發聲，更讓他們的情慾有機會現身。

愛情生活是一齣都會愛情故事，狗和貓在夜店相遇，兩人一夜情之後，狗不顧自己已經有個交往多年的男友，竟答應和貓展開一段偷偷摸摸的愛情生活。本劇試圖引領觀眾探究愛情的本質，透過劇中兩位主角從開始時的瞹眛、試探，到戀愛初期時的浪漫、激情，進展到後來貓已經無法滿足繼續當個小三，他需要狗給他更多的愛、更多的時間，就在這股欲求不滿的痛苦逐漸膨脹後，最終引爆貓狗無限循環的衝突。

師大國文系教授石曉楓認為，「許正平的劇本輕鬆詼諧（還夾帶自嘲）、舉重若輕地帶出同婚及愛情忠誠度、安全感等議題，『第四面牆』拉開的後設討論，與觀眾形成了良好互動。

本劇由台南人劇團藝術總監呂柏伸執導，台南限定版邀來新生代劇場偶像演員謝孟庭與杜瑋哲首度挑戰角色互換，狗與貓的身分調換將帶來不同火花，令人期待。