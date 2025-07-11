丹娜絲重創台南溪北偏鄉高齡多 社會局地毯式查訪上千獨老

丹娜絲颱風重創台南，市府社會局於災後第一時間即啟動關懷機制，針對溪北地區獨居長者展開地毯式訪查，並動員社工逐戶家訪，協助安撫情緒、補給物資，已服務超過2000人次，展現緊急應變與關懷行動力。

市長黃偉哲指出，社會局針對災後停電、停水區域的1045位獨居長者主動聯繫，無法電話聯絡者則立即派員到宅訪視，並攜帶營養品與生活用品，確保每一位長者的基本照顧不中斷。

同時，對於因停水停電而出現情緒焦慮的不便民眾，社工也扮演情緒安撫角色，協助長輩穩定身心、安心度災，並向災民說明市府目前正加緊搶修基礎設施，並同步提供相關社福資源與申請協助管道，協助受災居民度過難關，盼望能早日恢復正常生活，共同重建家園。

除人力支援外，社會局也出動3台本市行動沐浴車，並借調高雄市社會局2台支援，深入東山、白河、北門及新營等偏鄉災區，為長輩提供盥洗服務，迄今已完成133人次，維護基本生活品質。社會局呼籲如有需求若社區或單位有沐浴需求，可聯絡里長或社區關懷團隊向社會局窗口（06）2993992，申請沐浴車輪駐服務。

面對物資短缺，社會局亦整合「實物愛心銀行」資源，動員5大服務區、15處合作據點與18個分站，每日分批送達食物與日用品，確保獨居長輩等弱勢災民不因物流中斷而斷炊。

針對福利機構內的高齡住民，社會局亦部署專責社工25人持續關懷，協調台電、水公司加速恢復基礎設施，必要時啟用備援電力與沐浴車，並跨局處排除道路障礙，避免醫療資源中斷。