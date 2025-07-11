丹娜絲重創台南溪北偏鄉高齡多 社會局地毯式查訪上千獨老
丹娜絲颱風重創台南，市府社會局於災後第一時間即啟動關懷機制，針對溪北地區獨居長者展開地毯式訪查，並動員社工逐戶家訪，協助安撫情緒、補給物資，已服務超過2000人次，展現緊急應變與關懷行動力。
市長黃偉哲指出，社會局針對災後停電、停水區域的1045位獨居長者主動聯繫，無法電話聯絡者則立即派員到宅訪視，並攜帶營養品與生活用品，確保每一位長者的基本照顧不中斷。
同時，對於因停水停電而出現情緒焦慮的不便民眾，社工也扮演情緒安撫角色，協助長輩穩定身心、安心度災，並向災民說明市府目前正加緊搶修基礎設施，並同步提供相關社福資源與申請協助管道，協助受災居民度過難關，盼望能早日恢復正常生活，共同重建家園。
除人力支援外，社會局也出動3台本市行動沐浴車，並借調高雄市社會局2台支援，深入東山、白河、北門及新營等偏鄉災區，為長輩提供盥洗服務，迄今已完成133人次，維護基本生活品質。社會局呼籲如有需求若社區或單位有沐浴需求，可聯絡里長或社區關懷團隊向社會局窗口（06）2993992，申請沐浴車輪駐服務。
面對物資短缺，社會局亦整合「實物愛心銀行」資源，動員5大服務區、15處合作據點與18個分站，每日分批送達食物與日用品，確保獨居長輩等弱勢災民不因物流中斷而斷炊。
針對福利機構內的高齡住民，社會局亦部署專責社工25人持續關懷，協調台電、水公司加速恢復基礎設施，必要時啟用備援電力與沐浴車，並跨局處排除道路障礙，避免醫療資源中斷。
社會局長郭乃文強調，災後關懷絕不遺漏任何一位長輩，市府已全力動員社工與資源，將持續陪伴災民重建生活，也感謝第一線社工在風災期間不眠不休地守護每一位市民的安全與尊嚴。
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