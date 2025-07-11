台南逾7千戶屋頂掀飛七股、鹽水最慘 做工行善團來了

中度颱風丹娜絲侵襲南台灣，重創台南，市府統計至昨天全市共有7678戶屋頂受損，其中屋頂全掀1,793戶、半掀5885戶，分布於全市21個行政區，以七股、鹽水、白河、西港、學甲及將軍等六區災情最為嚴重；台南市「做工行善團」志工前進重災區搶修弱勢戶家園，但目前鐵厝志工人力較不足，以無屋可住列為優先。

民政局統計，七股區受損最為慘重，共有1335戶受損，包含屋頂全掀132戶、半掀1203戶。其次為鹽水區，全掀790戶、半掀450戶，共1240戶；白河區全掀320戶、半掀746戶，共1066戶。西港區受損1058戶，學甲及將軍區各有995戶。其他較嚴重地區包括新營區318戶、柳營區300戶、北門區269戶與東山區165戶。

市長黃偉哲表示，市府在第一時間整合各局處資源，全力投入救災與修繕作業，並動員勞工局所屬「做工行善團」深入災區，協助弱勢家庭搶修破損屋頂，避免災戶長期暴露在風雨之中。

民政局長姜淋煌盤點七股地區災戶後，勞工局隨即聯繫志工會勘，，這兩戶弱勢戶有身障夫妻等，因住家毀損嚴重無法居住，志工昨天冒雨進入災區並與區公所訪勘，一處民宅屋頂大面積漏雨，戶內積水嚴重，志工當場協助鋪設帆布遮蔽屋頂，暫時止漏，讓災戶免於再度受災，禮拜天進行丈量，接著就會搶修。

勞工局指出，「做工行善團」由工會志工組成，平時即利用假日協助弱勢勞工修繕老舊房屋，此次災後即刻投入搶修；志工說，「能幫助一戶，就是幫助一個家。」雖然人力有限，但面對災後需求，他們仍願暫時放下自己的家庭與工作，全力協助有需要的市民。

勞工局長王鑫基說，此次風災以屋損最嚴重，需要較多搭鐵厝的志工，行善團這方面的志工較短缺，弱勢家庭有需求仍需視房屋毀損無法居住為優先，受災戶仍應先安置到安全處所，待房子整修好再搬回。