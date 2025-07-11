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風災傳愛故事 養殖神農獎得主林篤毅受災發起獅友們送災民熱食

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
剛接任朴子獅子會會長的養殖神農獎得主林篤毅（左）自己魚塭受災，發起獅友們送災民熱食。圖／取自林篤毅臉書
剛接任朴子獅子會會長的養殖神農獎得主林篤毅（左）自己魚塭受災，發起獅友們送災民熱食。圖／取自林篤毅臉書

丹娜絲颱風重創嘉義，嘉縣曾獲養殖神農獎的養殖業者林篤毅，位在東石鄉及布袋鎮養殖場設施棚架等災損嚴重，連2噸重貨櫃都被強風翻落魚塭，初估損失300萬元，災前他接任朴子獅子會會長，雖忙災後復原，不忍許多受災鄉親5天停電，無熱食享用，昨天發起獅友們送愛，找外燴總舖師煮美味料理，分送災民熱食，林篤毅及獅友們愛心善舉，受眾人肯定讚揚。

林篤毅說，剛上任朴子獅子會長，馬上遇到颱風攪局，連第1次會議還沒舉辦，村內停電5天，村民冰箱無法儲存食物，沒辦法吃到熱食為讓村內長輩吃到熱騰騰的海鮮粥，立馬與國際獅子會300E-1區，3、4專區各分區主席，以及嘉縣市20分會會長同學商議後，敲定送災民熱食。

聯絡總舖師林塏翰確認海鮮食材，請各大社群及村里長宣傳，LCIF協調長、總監駐區特助、專分區及20分會會長籌措資金，在眾人齊心協力奉獻下，發揮獅子精神，共煮2200多碗熱騰騰海鮮粥，分送災區鄉親，。用小小的善舉拋磚引玉，讓更多人響應，達善的循環最大化。

林篤毅是養殖世家第三代掌門人，從小跟父親祖父學養殖，產製烏魚子獲得嚴選伴手禮農產品，還投資建台灣鯛魚苗育成場，全國7成以上的魚苗，出自他的養殖場，榮獲神農獎。

剛接任朴子獅子會會長的養殖神農獎得主林篤毅自己魚塭受災，發起獅友們送災民熱食。圖／取自林篤毅臉書
剛接任朴子獅子會會長的養殖神農獎得主林篤毅自己魚塭受災，發起獅友們送災民熱食。圖／取自林篤毅臉書
剛接任朴子獅子會會長的養殖神農獎得主林篤毅（左）自己魚塭受災，發起獅友們送災民熱食。圖／取自林篤毅臉書
剛接任朴子獅子會會長的養殖神農獎得主林篤毅（左）自己魚塭受災，發起獅友們送災民熱食。圖／取自林篤毅臉書
剛接任朴子獅子會會長的養殖神農獎得主林篤毅（左）自己魚塭受災，發起獅友們送災民熱食。圖／取自林篤毅臉書
剛接任朴子獅子會會長的養殖神農獎得主林篤毅（左）自己魚塭受災，發起獅友們送災民熱食。圖／取自林篤毅臉書

獅子會 海鮮 丹娜絲颱風

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