中埔天主堂開教神父募款建水廠助村民 風災教堂大樹壓毀重創待援

一甲子前，天主教聖言會士、山東籍神父陳錫洵到偏鄉嘉縣中埔鄉建教堂傳教，國外募款建水廠，解決鄉民無水之苦；這次丹娜絲颱風登陸重創教堂，巨大南洋杉壓毀教堂屋頂，掀翻越南神父丁聲華宿舍屋頂，神父帶領教友搶救，中埔村長游淑貞帶女兒協助，天主教嘉義教區募款修繕。

百年南洋杉被強風吹倒壓毀聖堂屋頂，聖堂後屋簷壓壞，造成聖堂漏水。大樹還壓斷電線，電線桿傾倒，聖母亭暫停開放。神父宿舍屋頂的鐵皮被颱風吹翻了，神父宿舍漏水。園區到處是折斷傾倒植物，破掉的花盆，連輕便流理台都被風吹跑了，洗手台也沒水可用。

神父丁聲華帶領牧靈福傳委員會主席鐘嘉順及教友們，冒雨搶救教堂物品，嘉義教區辦事處送慰問金，發起募款修繕，這幾天大雨不停，教堂內積水，範圍擴大，倒伏壓毀教堂巨大南洋杉還找不到大型機具及吊車，砍除搬移。

陳錫洵當時到中埔鄉建教堂傳教，看到逾百戶村民靠鑿井、挑溪水過活，政府沒錢蓋水廠，為解缺水之苦，向西德援外慈善組織募款45萬元，加上嘉縣府、中埔鄉公所補助，以及各機關團體用戶捐款，共花費88萬元整建自來水廠，當時經濟2萬元可買1甲地，45萬元可買逾20甲地，是一筆大數目。