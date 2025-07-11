首次登陸嘉義丹娜絲釀重災 嘉義氣象站紀錄還輸這個強颱

丹娜絲颱風6日晚間登陸嘉縣布袋，挾帶13級強風橫掃縣市，是自1958年有氣象紀錄以來，首度登陸嘉義颱風。嘉義氣象站說，丹娜絲風力雖強，仍輸1996年重創台灣強颱賀伯14級風，是1968年嘉義氣象站設立以來，觀測到風力排第2的颱風，丹娜絲帶來風災，賀伯釀洪澇災情。

丹娜絲登陸帶來13級強風，僅次於賀伯颱風14級風，但賀伯未登陸嘉義，嘉義氣象站指出，過去嘉縣市雖受颱風風雨波及，但從未成為登陸點。此次丹娜絲直撲布袋登陸，成為嘉義氣象站觀測史上首例。根據氣象資料分析，丹娜絲接近台灣西南部風眼結構穩定，進入陸地時雖略減弱，但仍帶來猛烈風力，尤其嘉義沿海與平地首當其衝，災情擴大。

風災造成嘉義多處地區災情嚴重，沿海義竹、布袋等地水面型光電板大面積損毀，鐵皮屋、招牌、遮陽棚、太陽能設施、農業設施等普遍受損。城市區域也傳出大樓玻璃門窗破裂、水塔掉落、鐵捲門變形，風力之強超乎許多民眾過去對嘉義颱風的印象。

1996年7月31日至8月1日賀伯颱風，暴風範圍籠罩全台，當颱風穿越台灣中部，行進速度緩慢，長時間帶來大量豪雨，造成各地嚴重災情。阿里山測站於7月31日單日降水累計雨量達1094.5毫米，2日雨量達1994毫米，均創歷史紀錄。

受災嚴重南投縣爆發嚴重土石流，多人慘遭活埋。全台造成51人死亡，22人失蹤，房屋全倒503間，半倒880間。災後「土石流」變成坡地災害代名詞。賀伯挾帶豪雨造成嘉縣朴子溪多處堤防潰決，沿岸村落嚴重淹水，颱風過後第10天，東石鄉龍港村積水未退，災民用手清理排水溝。