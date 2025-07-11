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風災慘重賴清德提無人機加速農作勘災 嘉縣9年前起就已導入
丹娜絲重創雲嘉南農業，造成設施農業與作物嚴重損害。賴清德總統昨天到雲林縣二崙鄉義庄合作農場視察災情，關心農民損失表示，農業災損調查應導入科技輔助，運用無人機取代人力現勘，以提升效率，加速災後復耕。農業部長陳駿季隨行視察，對總統建議表示認同；事實上，嘉縣早在2016年梅姬颱風後，就已率先導入無人機協助勘災，取得顯著成效。
嘉義縣早在2016年梅姬颱風後，就率先導入無人機協助勘災，取得顯著成效。當時擔任縣府農業處長林良懋指出，災後第一時間便與空拍公司合作，針對太保市設施農業集中區約500公頃農地進行空拍作業。僅花費4個小時，便完成大面積區域的高解析度影像拍攝，解析度達7公分，精細程度足以辨識溫室設施損壞情形。
空拍資料經過接圖、疊加地籍圖後，再委託中興大學進行數位分析，不僅能精準標註溫室區塊，還可計算設施損壞程度。例如，174筆設施農地中，即分析出有46筆損壞超過20%，符合補助申請門檻。從拍攝到出具分析結果，僅花費7天時間，大幅縮短傳統人工勘查所需時程。
當時太保市長、現任議員黃榮利回憶，以傳統人工拍照方式，完成500公頃的災損記錄至少需5天，且難以系統化比對，空拍搭配數位分析，不僅半天即可完成影像收集，還能具備證據保存功能，提高申報公平性與行政效率。
此次丹娜絲颱風災情再現，科技勘災經驗再度受到重視。專家建議，中央與地方應加快推動無人機災損調查標準化流程與人員培訓，建立可迅速啟動的應變機制。未來若能全面導入科技勘災，將可大幅提高農災處理效率，減少農民等待時間，並加速災區農業重建步伐。
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