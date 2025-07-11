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池王爺生慶典明登場 免費過七星平安橋、送平安壽麵

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
台南安南區什二佃南天宮池王爺生慶典明登場 免費過七星平安橋、送平安壽麵。圖為去年熱鬧情形。圖／什二佃南天宮提供
台南安南區什二佃南天宮池王爺生慶典明登場 免費過七星平安橋、送平安壽麵。圖為去年熱鬧情形。圖／什二佃南天宮提供

明天、農曆6月18日池王爺生日，台南安南區什二佃南天宮經過10多年傳承，免費過七星平安橋、淨油，以及免費提供平安紅圓、素食魯麵等儀式，成為當地盛事記憶；明將登場池王聖誕慶典活動，預料不少家長帶孩童過七星平安橋，保佑平安、學業進步。

本月12日池府千歲聖誕當天，上午9時至11時舉行各友宮交陪境、各社團團拜祝壽大典，現場也提供現煮平安紅湯圓，供善信大德吃平安團圓；下午2時30紛起，免費提供平安素食魯麵，供善信大德吃飽、吃平安；下午3時起，免費過七星平安橋、淨油，供善信大德消災祈福。

下午6時起，夜遶晚境祈求合境平安庄運昌隆、人和興旺、社會祥和；下午7時30分起，同樣安排康樂隊歌舞及布袋戲表演，以及酬神歌仔戲演出。

每年舉辦過七星平安橋，因為正值暑假期間，都有數千人參加，非常熱鬧；什二佃南天宮管理委員會主委吳順德表示，歡迎家長帶家中小孩來拜拜、過七星平安橋，可以保佑平安、學業進步。

吳順德表示，南天宮1875年光緒元年草庵建廟，迄今140餘年，始立廟額「南天宮」則第104年，現廟貌逾60年，被稱台江木樑結構廟宇之典範，主祀池府千歲，同祀文衡聖帝與天上聖母等尊神。

台南安南區什二佃南天宮池王爺生慶典明登場 免費過七星平安橋、送平安壽麵。圖為去年熱鬧情形。圖／什二佃南天宮提供
台南安南區什二佃南天宮池王爺生慶典明登場 免費過七星平安橋、送平安壽麵。圖為去年熱鬧情形。圖／什二佃南天宮提供
台南安南區什二佃南天宮池王爺生慶典明登場 免費過七星平安橋、送平安壽麵。圖為去年熱鬧情形。圖／什二佃南天宮提供
台南安南區什二佃南天宮池王爺生慶典明登場 免費過七星平安橋、送平安壽麵。圖為去年熱鬧情形。圖／什二佃南天宮提供
台南安南區什二佃南天宮池王爺生慶典明登場 免費過七星平安橋、送平安壽麵。圖為去年熱鬧情形。圖／什二佃南天宮提供
台南安南區什二佃南天宮池王爺生慶典明登場 免費過七星平安橋、送平安壽麵。圖為去年熱鬧情形。圖／什二佃南天宮提供

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