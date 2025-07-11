六都施政大體檢／【青年就業篇】台南青年事務分散 盼設單一窗口

台南市近5年青年失業率 製表／吳淑玲 台南市長黃偉哲競選主軸之一是吸引年輕人來台南發展，任內職缺媒合、創業輔導到相關補貼，近5年青年失業率逐年下降。不過藍營議員質疑未設青年局處，青年事務零碎、分散；綠營議員也建議要有「青年單一窗口」。

黃偉哲指出，市府是依「業務屬性」專業分工，農業局專責青農輔導、文化局輔導藝文青年、勞工局負責青年就業輔導，若依年齡層設立青年局，恐無法有效整合專業資源，關鍵在於整合與協作，市府也成立「青年策略聯盟」，結合14所大專院校。

南市府統計，2024年15至19歲失業率已降至7.3%，較2022年高峰17.6%下降逾10個百分點，20至24歲失業率也降至11%；25至29歲及30至34歲分別為5.9%與2.9%，顯示青年族群中，30歲以上就業情況最穩定。

台南近5年青年人口不斷流失，今年5月淨增847人，其中自北北桃遷入達374人，市府分析，科技大廠設廠與在地創業風氣成形，是吸引青年返鄉或移居主因。

台南整體產業結構仍以傳統產業、中小企業、農業為主，科技業聚落雖逐步形成，多數集中在善化、歸仁等特定區域，台南青年平均薪資仍落後雙北與桃園，尤其初入職場多為服務業與技術門檻偏低的工作，產業附加價值仍待提升。

六都中，新北、高雄、桃園和台北已陸續設青年局，國民黨市議員蔡宗豪認為台南無青年局，青年事務被零碎分配在各局處，欠缺整體規畫與政策連貫性，導致青年就業、創業、居住與公共參與等，得不到應有的資源與重視，「青年政策不能只是口號，要能落地實現」。

民進黨市議員朱正軒則說，青年事務面向廣泛，若無明確分工與效能指標，設青年局恐流於形式，他建議設立單一窗口，讓青年清楚可用資源並擴大服務對象，社宅也應分配一定比率給育有子女的家庭及青年創新戶。

南市府表示，目前由研考會統籌6大青年議題小組，涵蓋教育、就業、運動、公共參與、國際交流及政策協力，並由各專責局處擔任召集單位，落實與青年參與，打造完整支持系統。