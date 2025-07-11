六都施政大體檢／【青年就業篇】青年心聲：薪資落後北部 創業門檻高

台南青年平均薪資落後雙北、桃園，一般上班族認為，若非在南科園區等從事科技業，「留在南部」較難找到好薪資的工作，盼市府提升整體就業環境；有返鄉創業者認為，中央和地方的青創補助資源相對成熟，有助圓夢。

老家在新營區的23歲曾先生剛退伍2個月，正求職中，大學主修觀光旅遊科系，已取得導遊等專業證照，考量北上房租等開銷大，選擇在家鄉就業，卻有感「要在新營找到工作，壓力也不小」。他說，面試過幾個工作，薪資普遍不高，所以還不願將就低薪就業。

曾先生說，市府雖然補助鼓勵青年創業，對剛出社會、沒有太多積蓄的青年來說，創業門檻還是太高，其實勞動部曾宣導「初次尋職青年穩定就業計畫」獎勵金，新鮮人卻很少關注，希望多宣導，會很有幫助。

25歲小豪家在彰化，在台南讀大學社工系，退伍找工作成「南漂族」，他還有助學貸款要還，因老家的社福相關工作機會較少，才異地求職。他說，交通、房租、搬遷等費用都是開銷，好在申請「青年跨域就業津貼」，房租補助6成約4500元，且可領12個月，減輕負擔。

30多歲邱筱雯原在飯店與金融界打滾多年，大學主修設計、也在職場培養品牌經營、顧客溝通與商業策略等敏銳度，去年在永康區東橋里經營「小金鈴花藝店」，正穩定經營。她說，創業是一場長期且需要紀律的過程，尤其初期資金規畫與品牌營運，許多雜事都會接踵而來，是很大挑戰，幸好現在政府協助的資源不少，參與地方創業課程時，得知勞動部有「微創鳳凰貸款」可以申請，順利尋得資金挹注，成功圓夢。