六都施政大體檢／【觀察站】政策必須緊扣青年就業痛點

台南受惠台積電在南科擴廠帶入人口，然而南科就業人口實際僅占全市約1成，整體產業結構以傳產、服務業、農業為主，產業附加價值難比科技業，勞動條件常爆不友善，市府若未觸及問題核心，終將是年輕人南漂的最大阻力。

台南95萬多名勞工，南科員工約1萬多人，南市勞工局統計就業人口，服務業占50.99%、工業42.75%、「農、林、漁、牧業」6.26%，凸顯南科園區以外，才是多數台南青年對於工作環境的「體感」來源。

台南市府2019年就有青年事務委員會讓青年參與政策，具體成果包括市府場域邀請高中社團演出、青創貸款利率促成「5年全額利息補貼」等，市長黃偉哲也表示各局處都有推動青年相關政策，例如經發局的青年創業補助、農業局有輔導青農、都發局做租屋補貼等，但恐怕幫不到絕大多數的受薪階級。

勞動部5月發布平均提繳工資統計，台南薪資3萬9599元僅排全台第10名，輸雙北、新竹縣市、高雄等，佐證除了半導體還有不少低薪產業，網路上不乏年輕人分享回台南找工作，中小企業是接近基本工資的待遇，還要常態性加班，都讓「南部薪水比較低」既定印象難抹滅。

市議員李宗霖先前質詢也說接獲不少遭欠薪、離職後反被提告的勞工陳情，還有勞工稱遇到慣老闆時求助勞工局，竟被回「那你可以去找別的工作，勞基法已經很保護勞工了」，顯示暗藏不友善的勞動條件。

中央、地方極力擴大南科園區發展AI等新藍圖，同時台南也並存許多低薪且相對剝削的產業，才是難以安居樂業的困境。青年政策層面甚廣，成立青年局處難讓問題迎刃而解，但市府政策必須抓到青年就業痛點才會有感。