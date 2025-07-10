台南3市定古蹟光環境優化 歷史建築披嶄新夜色

台南400城市光環境改造計畫首波成果亮相。市府今天宣布，日治台南州會、台南合同廳舍及台南愛國婦人會館等3處市定古蹟完成夜間光環境優化工程，讓歷史建築披上嶄新夜色。

台南市文化資產管理處今天表示，光環境以現代照明技術串聯古蹟和城市脈絡，州會與合同廳舍運用DMX燈光編程技術，燈光路線連結台灣文學館、台南市美術館、孔廟園區、葉石濤文學紀念館、天主教聞道出版社、台南神社事務所等場域，再延伸至愛國婦人會館。

首波成果3處古蹟各具特色，台南州會燈具隱於建築結構內，透過光暈渲染溝面磚牆，營造立面光效連續性，凸顯和洋折衷風格建築語彙。

台南合同廳舍運用光涵構手法勾勒牛眼窗與建築輪廓，橫向光帶延伸至消防局、旅服中心與史料館，重現民生路騎樓下方歷史遺構。

愛國婦人會館則以暖黃光線透出窗格，搭配庭院樹影與步道燈具，營造靜謐溫潤的夜間氛圍。

文資處後續將啟動祀典武廟、大天后宮、台南孔廟、台灣府城城垣（南門段殘蹟）等4處國定古蹟，及開基武廟原正殿、開基靈祐宮、廣安宮、台南興濟宮與大觀音亭等4處市定古蹟光環境優化，讓台南舊城透過夜間光影場景，展現新舊交織文化風貌及夜色魅力。